Alors que l'effectif de l'OM est quasiment au complet, un départ pourrait avoir lieu. Le Club Brugge s'est positionné sur une pépite de Marseille.

Mercato OM : Isaak Touré dans le viseur du Club Brugge

À trois jours de la fin du mercato estival, plusieurs mouvements sont annoncés à l'Olympique de Marseille. L'officialisation du départ de Mattéo Guendouzi à la Lazio devrait intervenir ce mardi, au même titre que l'arrivée de Michael Murillo dans les rangs marseillais en provenance d'Anderlecht. Et comme l'a si bien dit Pablo Longoria lundi après-midi en conférence de presse, tant que le marché des transferts n'est pas fermé, il peut encore se passer encore beaucoup de choses.

Ces dernières heures, Isaak Touré fait partie des joueurs susceptibles de quitter le club dans les jours à venir. Si le FC Lorient tient la corde pour le moment, un nouveau club est entré dans la course, d'après les informations de Sacha Tavolieri. Le journaliste indique que le Club Brugge se renseigne sur la situation du défenseur marseillais, et que les choses pourraient évoluer d'ici la fin du mercato.

L'OM souhaite conserver Isaak Touré

En conférence de presse lundi, Pablo Longoria a confirmé qu'il y avait des discussions avec plusieurs clubs au sujet d'Isaak Touré. Toutefois, le président marseillais a reconnu l'immense potentiel de son défenseur, et a affirmé qu'il pourrait être une option pour Marcelino cette saison. "Si Isaak reste avec nous, on est aussi dans une position confortable, car on a seulement 4 défenseurs centraux."

Arrivé l'été dernier en provenance du Havre contre un chèque de 5,5 millions d'euros, Isaak Touré n'a disputé que 5 matchs de championnat sur la première partie de saison, avant de filer en prêt à Auxerre pour le reste de l'exercice où il a fait bonne impression. Mais depuis son retour à Marseille en juin dernier, le défenseur de 20 n'a disputé que 26 minutes face au Bayer Leverkusen lors du dernier match amical perdu par l'OM 2-1 le 2 août dernier.