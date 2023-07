Suite au départ de Loïs Openda pour le RC Leipzig, le RC Lens s’active pour trouver son digne successeur. Mais cette quête s’annonce très délicate.

Mercato RC Lens : Vangelis Pavlidis pour remplacer Loïs Openda

Il n’aura passé qu’une seule saison dans le championnat de France avant de mettre les voiles. Loïs Openda, qui a enchaîné des performances remarquables sous les couleurs du RC Lens, va découvrir la Bundesliga cet été. Désireux de poursuivre sa carrière au RB Leipzig après une belle saison chez les Sang et Or, l’attaquant belge a finalement vu son souhait s’accomplir.

Après plusieurs semaines d’intenses négociations, les dirigeants du RB Leipzig et leurs homologues du RC Lens sont tombés d’accord pour son transfert à hauteur de 45 millions d’euros. Acheté pour un peu plus de 10 millions d'euros, le joueur de 23 ans devient donc le plus gros transfert de l’histoire du club lensois. Il laisse derrière lui un grand vide qu’il faudra rapidement combler en vue de la saison prochaine. Les dirigeants du RCL travaillent déjà dans ce sens.

Avec la récente arrivée de Morgan Guilavogui, le RC Lens s’est déjà assuré les services d'un renfort offensif de taille. Il faudra tout de même explorer d'autres pistes pour renforcer davantage leur secteur. Ces dernières heures, le nom de Vangelis Pavlidis circule avec insistance à Lens. L'attaquant grec de 24 ans sort d'une saison convaincante sous les couleurs de l'AZ Alkmaar, avec un total de 22 réalisations et 14 passes décisives en 40 matchs, toutes compétitions confondues. Des performances qui ont rapidement attiré l’attention des recruteurs lensois.

Stuttgart prend les devants pour Vangelis Pavlidis

Toutefois, le RC Lens devra faire face à une rude concurrence sur cette piste offensive. En effet, SPORT24 assure que Stuttgart serait également intéressé par le profil de Vangelis Pavlidis. Mieux, le club allemand aurait même pris une avance considérable en formulant une deuxième offre d’environ 13 millions d’euros pour boucler sa signature.

Si ce montant est encore loin des exigences fixées par l’AZ Alkmaar, le RC Lens est déjà prévenu. Il faudra faire preuve de générosité pour tenter d’arracher la signature de Vangelis Pavlidis. D’autres formations, comme le Borussia Dortmund, Bochum et Aston Villa, seraient sur ses traces, ce qui risque de faire grimper les enchères pour son transfert. Les Lensois risquent de se tourner vers des cibles moins onéreuses pour renforcer leur attaque. La piste menant à Levi Garcia (AEK Athènes) est évoquée. Mais là encore, la tâche s'annonce complexe en raison de son prix élevé.