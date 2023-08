De retour de prêt, un attaquant du Stade Rennais va s'engager à la Salernitana ce mercredi, où un contrat de quatre ans l'attend.

Mercato Stade Rennais : Loum Tchaouna va expérimenter la Serie A

Après un prêt convaincant du côté de Dijon, l'attaquant du Stade Rennais, Loum Tchaouna, va signer à la Salernitana. Il va découvrir pour la première fois la Serie A, où un contrat de quatre ans l'attend. Formé à l'académie Rouge et Noir, le SRFC a négocié un pourcentage à la revente. Il va passer sa visite médicale ce mercredi, selon les précisions du journaliste Fabrice Hawkins.

Le jeune joueur de 19 ans avait participé aux trois premiers matches amicaux du Stade Rennais depuis la reprise, contre Concarneau, Saint-Malo et Brest, mais n'était pas apparu lors des trois matchs suivants, mis de côté avec le retour des internationaux en attaque (Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo et Ibrahim Salah). En France, plusieurs clubs s'étaient penchés sur son profil, notamment l'ASSE et les Girondins de Bordeaux. Les deux clubs français privilégiaient un prêt de l'attaquant avec option d'achat. L'international U20 avait également eu quelques touches du côté de la Belgique et des Pays-Bas.

Bertug Yildirim a signé au SRFC

Au poste de Loum Tchaouna, le Stade Rennais a décidé de se renforcer, ce mardi, en bouclant la signature de l'attaquant turc, Bertug Yildirim, pour cinq saisons. À la recherche d’un profil offensif complémentaire pour son attaque, le club breton a déniché celui que l'on surnomme "le futur Haaland" du côté d'Hatayspor. International turc U23, il a évolué aux côtés de Dogan Alemdar avec la Turquie U21 et totalise 48 matchs de Süper Lig, pour 8 buts et 4 passes décisives.

Le joueur de 21 ans s'est confié sur sa signature au Stade Rennais. « Je sais que la Ligue 1 est relevée, c’est costaud et ça joue vite. C’est aussi pour ça que j’ai rejoint le Stade Rennais, pour prouver que je peux être au niveau de ce championnat. Je serai entouré de joueurs de renom, je serai bien encadré pour progresser. L’idée de pouvoir jouer l’Europa League est également très excitante. »