En attendant de connaître le dénouement sur le dossier Kolo Muani, le PSG accentue les démarches pour finaliser un autre coup de folie.

Mercato PSG : Paris fait le forcing pour Bradley Barcola

Le Paris Saint-Germain veut conclure son mercato estival en beauté. Dans l'attente d'un accord avec l'Eintracht Francfort au sujet de Randal Kolo Muani, les dirigeants parisiens travaillent toujours sur le dossier Bradley Barcola. Si l'OL de John Textor n'a pas l'intention de céder sa pépite avant le 1er septembre prochain, le club de la capitale compte bien parvenir à ses fins.

Selon les dernières informations révélées par Ben Jacobs, le PSG continue d'insister pour réussir à convaincre les dirigeants lyonnais de baisser le prix demandé. Le journaliste explique que le propriétaire des Gones veut récupérer une somme de 70 millions d'euros, un montant jugé trop élevé à Paris. Toutefois, Luis Campos reste confiant, et une issue favorable pourrait être trouvée dans les dernières heures du mercato estival.

Bradley Barcola veut rejoindre le Paris Saint-Germain

Autre précision importante faite par le journaliste, Bradley Barcola veut absolument rejoindre le PSG cet été. Malgré les dires de John Textor selon lesquelles l'ailier lyonnais n'a pas manifesté ses envies de départ, ce dernier a fait savoir à son entourage qu'il souhaitait partir à Paris avant la fin du mercato.

En ayant l'accord du joueur, le PSG a les moyens de faire pression sur l'Olympique Lyonnais, et de réussir à faire baisser le prix de Bradley Barcola. Néanmoins, le temps presse, car il reste un peu plus d'une journée avant la fermeture définitive du marché des transferts. Entre le dossier Randal Kolo Muani et celui de Bradley Barcola, les dernières heures du mercato parisien vont être extrêmement agitées, et Luis Campos pourrait réaliser un incroyable coup double s'il parvient à boucler les deux opérations.