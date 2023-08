Alors que le Stade Rennais a reçu plusieurs offres sur la table pour Arthur Theate, les dirigeants ont pris une décision au sujet de l'avenir du Belge.

Mercato Stade Rennais : Arthur Theate va rester au SRFC

La conférence de presse de Bruno Genesio ce jeudi était particulièrement attendue. À deux jours du déplacement à Brest, mais surtout à quelques heures de la fermeture du marché des transferts, l'entraîneur du Stade Rennais s'est présenté face aux journalistes et n'a pas échappé aux questions sur l'avenir de certains joueurs. Celui dont les rumeurs vont bon train ces dernières heures n'est autre qu'Arthur Theate, courtisé de près par Leipzig, et plus récemment par la Fiorentina.

Mercredi soir, la Viola a formulé une offre de prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat pouvant atteindre les 19 millions pour le défenseur belge. Le SRFC se devait de prendre une décision et le verdict a été annoncé par Bruno Genesio, qui a confirmé qu'Arthur Theate restera au Stade Rennais cette saison. "Arthur reste à Rennes. On a décidé qu’il restait et qu’il a un contrat avec nous."

Bruno Genesio fait confiance à sa défense

Une arrivée en défense dans les dernières heures du mercato est une hypothèse qui prend de l'ampleur ces derniers jours au Stade Rennais. Toutefois, cette possibilité était d'abord conditionnée à un départ d'Arthur Theate, et maintenant que ce dernier est certain de poursuivre l'aventure au SRFC, il n'y aura aucune arrivée défensive avant la fin du mercato.

L'entraîneur du Stade Rennais reste cependant convaincu que sa défense est très qualitative. "J’ai deux internationaux et deux espoirs français derrière, donc il y a de la qualité. On a des jeunes joueurs." Sur ce début de saison, le secteur défensif rennais est pointé du doigt pour son manque d'expérience, un problème qui pourrait coûter cher aux Rouge et Noir en Coupe d'Europe d'ici quelques semaines.