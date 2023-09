Fixé sur son groupe en Ligue des Champions, le RC Lens pourrait boucler un ancien du SRFC avant la fermeture du mercato estival.

Mercato RC Lens : Accord entre le RCL et Bruges pour Faitout Maouassa

Auteur d'un mercato très ambitieux, avec notamment l'arrivée retentissante d'Elye Wahi dans le Pas-de-Calais, le RC Lens pourrait ne pas s'arrêter là, et souhaiterait renforcer son couloir gauche. Pour cela, les dirigeants lensois auraient ciblé le profil de Faitout Maouassa, ancien joueur du Stade Rennais qui évolue désormais au Club Bruges, et qui revient tout juste de son prêt au Montpellier HSC, où il a montré de belles choses.

Selon les informations révélées par L'Équipe, ce vendredi, Faitout Maouassa serait tout proche de rejoindre le RC Lens pour doubler le poste de Deiver Machado, comme le souhaite l'entraîneur lensois Franck Haise. Ainsi, le RCL tiendrait un accord avec le club belge concernant l'arrivée prochaine du piston gauche de 25 ans, qui a quelques références en Ligue des Champions, puisqu'il a participé à 3 rencontres dans cette compétition.

Un prêt avec option d'achat pour l'ancien du SRFC

Le recrutement de Faitout Maouassa est en très bonne voie, et pourrait bien être le dernier, bien que le RC Lens semble également s'intéresser à Azzedine Ounahi, qui agite le mercato de l'OM. L'ancien piston gauche du Stade Rennais et du MHSC pourrait débarquer dans les derniers instants du mercato à Lens, et arriverait sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Pour rappel, le RC Lens a déjà dépensé plus de 60 millions d'euros cet été, en comptant les options d'achat levées. IL pourrait donc valider une arrivée supplémentaire afin d'avoir un effectif complet pour faire bonne figure en Ligue des Champions, et tenter de sortir d'un groupe à la portée des hommes de Franck Haise.