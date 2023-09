Au bout du suspense, le PSG est parvenu à faire craquer l’OL pour Bradley Barcola. Une décision que Jean-Michel Aulas reproche publiquement à John Textor.

Mercato PSG : Bradley Barcola signe au Paris SG pour 5 ans

Après plusieurs semaines de négociations et de rebondissements, Nasser Al-Khelaïfi est parvenu à convaincre John Textor de vendre Bradley Barcola au Paris Saint-Germain. Le milieu offensif de 21 ans a donc quitté les rangs de l’Olympique Lyonnais cet été pour s’engager en faveur du club de la capitale. Dans cette opération, les Gones, en difficultés devant la DNCG, a encaissé un chèque de 50 millions d’euros pour son jeune ailier droit. Séduit par le projet parisien après un entretien téléphonique avec Luis Enrique, Bradley Barcola a paraphé un bail de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028, avec le Paris SG.

Retenu dans le groupe pour le déplacement à Lyon, ce soir, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1, l’international espoir français pourrait même faire ses grands débuts sous le maillot de Paris contre ses anciens coéquipiers. Si John Textor et les nouveaux décideurs lyonnais peuvent se targuer d’avoir réalisé une bonne affaire avec cette vente, Jean-Michel Aulas, l’ancien président de l’OL, dénonce, quant à lui, une mauvaise opération pour l’avenir du club.

Aulas n’aurait jamais vendu Bradley Barcola au PSG

À la faveur d’une interview accordée à Téléfoot sur TF1 ce dimanche, Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur le mercato de l’Olympique Lyonnais, le premier sans lui depuis 36 ans. Pour l’ancien patron des Gones, c’est une erreur de casting réalisée par son successeur en vendant de jeunes talents prometteurs, notamment Bradley Barcola au PSG et Castello Lukeba au RB Leipzig. Attristé par la situation sportive de son club de toujours, l’homme d’affaires français a publiquement avoué qu’il n’aurait jamais renforcé le PSG avec un joueur qui représente l’avenir du club.

« Quand je vois que Castello Lukeba et Bradley Barcola s’en vont, surtout Bradley... C’est un espoir incroyable du club. Est-ce que je l’aurais vendu ? Non, jamais », a déclaré le président d’honneur de l’OL. Aulas aura encore le coeur plus déchiré quand il verra son ancien protégé défendre les couleurs du PSG ce soir contre son club formateur au Groupama Stadium.