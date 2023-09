Libre de tout contrat, Sergio Ramos n'a toujours pas retrouvé de club depuis la fin de son aventure au PSG. Le défenseur central aurait une touche en Liga.

Mercato PSG : Sergio Ramos, vers un retour au FC Séville ?

Après deux saisons au Paris-Saint-Germain, Sergio Ramos a décidé de partir. En juin dernier, le défenseur central espagnol a annoncé son départ du club de la capitale, via un communiqué officiel. « Nous tenons à exprimer notre immense gratitude à Sergio Ramos pour les deux années qu'il a passées avec nous. Le leadership, l'esprit d'équipe et le professionnalisme de Sergio, associés à son expérience au plus haut niveau, font de lui une véritable légende du football et ce fut un honneur de l'avoir à Paris. Tout le monde au club lui souhaite le meilleur » avait alors déclaré Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien.

Mais depuis ces propos, l'avenir de Sergio Ramos s'écrit en pointillés. Le joueur de 37 ans est toujours à la recherche d'un nouveau défi. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le FC Séville s'est renseigné pour le faire revenir. Après avoir été formé au sein du club andalou, Sergio Ramos y avait fait ses débuts en professionnel (2004-2005). La source confirme que la formation espagnole a envoyé une offre, tout comme un club turc. Le principal intéressé n'a pas encore répondu aux sollicitations.

Al-Ittihad attend une réponse de Sergio Ramos

Le FC Séville est loin d'être le premier prétendant de Sergio Ramos. Le club andalou est arrivé sur un joueur déjà courtisé par des clubs turcs (Besiktas, Galatasaray), mais aussi Al-Ittihad en Arabie saoudite. Le club s'est fait respecter lors du mercato estival, en enrôlant des stars du football comme Karim Benzema, Ngolo Kanté ou encore Fabinho.

D'après Fabrizio Romano, les dirigeants de l'écurie de Saudi Pro League attendent une réponse de Sergio Ramos. Selon Foot Mercato, un contrat de 2 ans lui a été offert samedi avec un salaire mirobolant. L'offre du FC Séville incite le joueur à réfléchir sur son avenir, tout comme les propositions de Turquie. Sa décision sera donnée dans les prochaines heures, à en croire les dernières informations.