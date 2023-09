Régulièrement indexé par Neymar et Lionel Messi depuis leur départ cet été, le PSG est sorti du silence pour répondre à ses deux anciens attaquants.

Neymar et Messi ont « vécu l’enfer » à Paris

Quelques semaines après Lionel Messi, qui a avoué que « venir au PSG, c’était ni souhaité, ni prévu, je n’ai jamais voulu quitter Barcelone », c’est au tour de Neymar de balancer sur le Paris Saint-Germain. La nouvelle star d’Al-Hilal a profité d’une interview accordée au média O Globo pour expliquer son mal-être dans la capitale française, tout comme son ami Messi.

« J’étais très heureux pour Messi, pour sa saison, même s'il a tout connu. Il est allé au paradis avec l'Argentine, il a vécu l'enfer à Paris. Nous avons vécu l'enfer lui et moi. On s'énerve pour rien contre nous quand on n'est pas là, on fait de notre mieux, on est champions, on essaie d'écrire l'histoire. On a joué de nouveau ensemble, lui et moi, pour écrire encore l'histoire, mais nous n'y sommes malheureusement pas parvenus (...) Messi ne méritait pas de partir comme ça du PSG. Pour tout ce qu'il est, ce qu'il a fait. Tous ceux qui le connaissent savent que c'est un gars qui s'entraîne, qui se bat. S'il perd, il est en colère. Je pense qu'il a été traité injustement », a longuement expliqué Neymar à la presse brésilienne. Excédé par les attaques récurrentes de ses anciens joueurs, le Paris SG a fait un bref commentaire sur ces différentes sorties médiatiques.

Neymar et Messi voulaient pourtant « rester » dans l’enfer de Paris

Dans une courte réponse adressée au quotidien L’Équipe, le Paris Saint-Germain a répondu aux récentes interviews de Neymar et Lionel Messi à propos de « l’enfer » qu'ils disent avoir vécu en France. Surpris par les propos des deux stars, Nasser Al-Khelaïfi et les siens rappellent que contrairement à ce qu’ils racontent dans les médias, Neymar et Messi souhaitaient bel et bien poursuivre leur aventure à Paris. « Nous ne faisons aucun commentaire, nous avons une certaine élégance. Curieusement, les deux joueurs voulaient rester au PSG », a confié un dirigeant du club parisien.