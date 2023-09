Malgré la clôture du marché des transferts depuis le 1er septembre dernier, le PSG pourrait encore boucler un gros deal dans les prochains jours.

Mercato PSG : Luis Enrique ne compte pas sur Marco Verratti

Malgré une prolongation signée en décembre dernier et le liant au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026, Marco Verratti serait proche d’un départ après onze années passées sous les couleurs rouge et bleu. Écarté par Luis Enrique depuis le début de la saison, le milieu de terrain de 30 ans n’entrerait pas dans les plans du nouvel entraîneur du club de la capitale.

Lors d’une session questions/réponses organisée par le quotidien régional Le Parisien, le journaliste Laurent Perrin a expliqué que Marco Verratti n'est pas dans les petits papiers du technicien espagnol, qui « lui reproche son hygiène de vie, tout simplement ». Poussé vers la sortie, l’international italien pourrait rejoindre le championnat qatari dans les jours à venir.

Marco Verratti proche d’un transfert au Qatar ?

Après Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Leandro Paredes, Renato Sanches et Georginio Wijnaldum, le Paris Saint-Germain pourrait se séparer de Marco Verratti dans les prochains jours. Ne faisant plus l'unanimité à Paris, où il a été conspué par les Ultras en fin de saison dernière, en même temps que Lionel Messi et Neymar, le compatriote de Gianluigi Donnarumma serait ouvert à l'idée de découvrir un nouveau projet ailleurs. Mais alors que le mercato est déjà terminé dans les principaux championnats européens, le "Petit Hibou" devrait prendre la direction du Qatar, à Al-Arabi, contre un montant de 50 millions d’euros.

« C’est effectivement un mystère. C'est un joueur exceptionnel, alors pourquoi n'a-t-il pas reçu d'offre de bons clubs européens ? Nous allons nous renseigner, promis », lâche Laurent Perrin avant d’annoncer la prochaine destination du numéro 6 parisien. « Verratti pourrait rendre bien des services au PSG, mais mon avis n'a aucune valeur : Luis Enrique ne veut pas de l'Italien qui va être transféré au Qatar avec Draxler. Pour Verratti, on parle d’une offre de 50M€ de Al Arabi », précise le journaliste sportif.