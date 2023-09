L’inquiétude grandit autour du milieu offensif de l’OM, Amine Harit, qui est incertain de disputer le prochain match de l’équipe nationale du Maroc.

OM : Amine Harit incertain pour le prochain match entre le Maroc et le Libéria

Après un début de saison décevant, marqué par une élimination précoce en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille est en pause une dizaine de jours en raison de la trêve internationale. Cette période sera aussi l’occasion pour le nouvel entraîneur de l’OM, Marcelino, pour faire le bilan de ses premiers mois à la tête de l’équipe phocéenne. En attendant, neuf joueurs de l’OM ont rejoint leur sélection nationale respective pendant cette trêve internationale. Amine Harit fait notamment partie de cette liste.

Le milieu offensif de 26 ans a été convoqué en équipe nationale du Maroc, en compagnie de son coéquipier à Marseille, Azzedine Ounahi. Avec la sélection marocaine, Amine Harit doit affronter le Libéria lors de la 6e journée des phases de poules qualificatives pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Cependant, sa participation à ce match est incertaine en raison d'une blessure à la cuisse.

Amine Harit continue de ressentir une gêne à la cuisse

Le milieu offensif avait en effet été touché à la cuisse lors de la victoire de l'OM contre Brest (2-0) et avait été ménagé lors du match nul à Nantes (1-1) la semaine dernière. Selon les informations de l'insider Hakim Zhouri et du média Lions de l'Atlas, Amine Harit continue de ressentir une gêne à la cuisse et pourrait manquer le match contre le Libéria. Notons également que trois jours après ce match, le Maroc affronte le Burkina Faso le 12 septembre en match amical.

Cette incertitude autour d’Amine Harit constitue ainsi un nouveau souci pour l'OM, qui espère que ses internationaux reviendront en forme après la trêve. Marcelino et son équipe ont besoin de tous leurs atouts pour se relancer en Ligue 1 et en Ligue Europa. La forme d'Amine Harit sera donc surveillée de très près dans les jours à venir.