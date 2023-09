Dans cette trêve internationale, le président de l’OM s’active en coulisse. La preuve, Pablo Longoria vient de boucler un nouveau partenariat.

OM : Pablo Longoria signe un nouveau partenariat avec La Provence

Après un début de saison décevant, l’Olympique de Marseille est en pause pour une dizaine de jours en raison de la trêve internationale qui a débuté cette semaine. Toutefois, le club présidé par Pablo Longoria est toujours au travail et vient de conclure un nouveau partenariat avec le journal La Provence dans le cadre de son programme intitulé "Treizième Homme". « En actant une collaboration autour du programme Treizième Homme, les deux institutions provençales saisissent l’opportunité de mettre en lumière les projets portés par celui-ci », peut-on lire dans le communiqué du club.

Ce partenariat vise ainsi à renforcer la visibilité des projets structurants du club, qu'ils soient sportifs, sociaux ou éducatifs, en collaboration avec le média local. À noter que le programme Treizième Homme de l’OM a été créé pour façonner l'avenir du club en collaboration avec les acteurs du territoire. Il englobe des initiatives telles que le centre de formation, l'équipe première féminine, OM Légendes, la fondation "Droit au Cœur" et OM Éducation. La Provence jouera ainsi un rôle clé en contribuant à accroître la visibilité de ces projets à travers une couverture médiatique accumulée et inédite.

Rodolphe Saadé enchaine les engagements avec l’Olympique de Marseille

Ce nouveau partenariat entre l’OM et La Provence est destinée à accompagner les ambitions d'un projet du club soutenu par plusieurs partenaires, dont CMA-CGM, ONET, CEPAC, PUMA, et le rappeur JuL via son label D&P, ainsi que d'autres acteurs locaux. Gabriel d'Harcourt, directeur général du quotidien méridional, a d'ailleurs exprimé sa satisfaction quant à ce partenariat. « C’est une réelle fierté pour nous de s’associer à un nouvel acteur local majeur », a-t-il déclaré.

De son côté, Pedro Iriondo, directeur général de l'OM, s'est montré ravi de cette collaboration. « C’est une réelle fierté pour nous de s’associer à un nouvel acteur local majeur. Cela démontre la capacité de l’Olympique de Marseille à fédérer pour bâtir le club de demain », a-t-il déclaré.

Nouveau propriétaire de La Provence, Rodolphe Saadé enchaine ainsi les partenariats avec l’Olympique de Marseille. Sa société CMA-CGM est devenue le principal sponsor maillot de l’OM cette saison. Au travers de ce nouveau partenariat, l’homme d’affaires franco-libanais poursuit donc son influence à Marseille. Une série d’engagements en vue d’un éventuel rachat du club ? Le clan Saadé a déjà démenti cette rumeur, même si son nom reste régulièrement associé à la vente OM.