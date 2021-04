OM Mercato : Les prévisions de Longoria dans le nouvel organigramme

Publié par ALEXIS le 13 avril 2021 à 11:14

Le nouveau président de l’OM semble soucieux en ce moment. Depuis sa nomination à la place de Jacques Henri-Eyraud en février, Pablo Longoria songe au mercato de l'été prochain. Par la même occasion, il recherche de nouveaux collaborateurs afin de mettre en place un nouvel organigramme.

OM : Longoria aurait-il trouvé son homme fort ?

Un chantier conséquent attend le nouveau patron de l’ OM cet été. Il devra non seulement renforcer l’équipe du nouveau coach Jorge Sampaoli mais également constituer une nouvelle équipe dirigeante au niveau stratégique et administratif. En plus de Jacques Henri-Eyraud limogé, trois cadres de l’organigramme de l’Olympique de Marseille ont quitté le club. Ce sont : Grégoire Kopp (directeur de l’impact et de la communication), Thierry Aldebert (directeur général adjoint en charge de l’exploitation du Vélodrome) et de Hugues Ouvrard (head of business). Pablo Longoria est en pleine prospection afin d'opérer un remplacement. A en croire les informations de L’Équipe, il a déjà opté pour Pedro Iriondo. Ce dernier est annoncé au poste de directeur de la stratégie du club et sera son homme fort.

Selon une source interne du club phocéen citée par le quotidien sportif, Iriondo « ne sera pas un directeur général, mais plutôt une tête pensante qui va coordonner les différents projets. Il prolongera la vision de Pablo Longoria ». Pour les postes à pourvoir, le nouveau président de l’ OM songerait à la nomination « d’un DG adjoint en charge de la partie business, d’un DG adjoint en charge de la partie finances et opérations et un directeur de la communication », si les sources s'avèrent juste.

L'Olympique de Marseille dans le vif du sujet

Sur le pan sportif, l’OM est dans une saison plus que difficile. Le club a limogé son coach André Villas-Boas début février, a suivi Jacques Henri-Eyraud. Avec le nouvel entraîneur Jorge Sampaoli, les Olympiens sont 6es de Ligue 1 avec 49 points, soit 16 points de retard sur le podium, à 6 journées de la fin du championnat. Conséquence ? Les Marseillais ne sont plus dans les starting blocks pour le ticket de la Ligue des champions. Cependant ils peuvent encore décrocher une place en Ligue Europa à condition de parvenir à se hisser à la 5e place occupée en ce moment par le RC Lens.