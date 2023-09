Auteur d'une superbe préparation, Hakon Haraldsson peine à se montrer efficace en Ligue 1. Il revient sur ses débuts compliqués.

Mercato LOSC : Hakon Haraldsson ne confirme pas en Ligue 1

Changer de club, c'est parfois difficile. Ça l'est d'autant plus lorsque l'on quitte un pays pour un autre. C'est ce que vit Hakon Haraldsson, passé du FC Copenhague (D1 danoise) au Lille OSC (Ligue 1) cet été. Son arrivée avait bluffé les supporters, l'international islandais ayant enchaîné les buts lors de l'intersaison. Mais il a du mal à confirmer son efficacité dans le championnat français, lui qui ne totalise toujours aucun but après 4 matchs.

Lorsqu'on le questionne sur ses débuts difficiles, le joueur ne se cache pas. « J’aurais aimé que le début du championnat se passe un peu mieux, mais c’est toute autre chose, c’est une ligue différente. Je pense qu’elle est beaucoup plus difficile » a-t-il simplement répondu au média islandais Fótbolti.net, précisant que son adaptation à la France se passait bien.

Paulo Fonseca voulait plus de renforts en attaque

Pour retrouver son bilan 2023 avec Copenhague (5 buts, 4 passes décisives en 37 rencontres), Hakon Haraldsson va donc devoir redoubler d'efforts. À seulement 20 ans, le milieu offensif sait qu'il pourra compter sur son coach Paulo Fonseca. « Je me suis entretenu avec le coach et il m’a dit que je pouvais prendre le rôle de deuxième 10 » avait-il lancé dans les colonnes du 11 HDF, le 20 juillet dernier.

De son côté, l'entraîneur portugais s'agace. Si son équipe a fait un bon départ en Ligue 1 (5ème après 4 journées), il n'a pas obtenu tous les renforts souhaités. C'est particulièrement le cas en attaque, où il avait demandé un élément supplémentaire pour soutenir Jonathan David. Celui-ci n'est jamais arrivé. « Ce n'est pas facile de trouver un attaquant. Mais on avait quatre mois pour essayer de le trouver. On a essayé de voir ce qui était possible mais ce n'est pas comme ça qu'on doit travailler » avait-il scandé en conférence de presse, le 2 septembre dernier. La direction sportive devrait encore avoir du travail dans les prochains jours.