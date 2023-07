Un jeune international islandais a signé un contrat de trois ans avec le LOSC. Il rejoint son grand frère Hakon, arrivé à Lille quelques jours plus tôt.

Mercato LOSC : Haukur Haraldsson débarque dans le Nord

Un Haraldsson peut en cacher un autre. C'est en tout cas ce qui arrive aux Lillois depuis quelques heures. Après l'officialisation d'Hakon Haraldsson, survenue lundi, c'est au tour de son petit frère, Haukur Haraldsson, d'être annoncé au LOSC. Le jeune international islandais U19, qui fêtera ses 18 ans le 24 août prochain, arrive en provenance de l'ÍA Akranes, pensionnaire du championnat local.

Formé là-bas, il a disputé huits matchs avec l'équipe première, et inscrit un but. Le milieu, qui a signé un contrat professionnel jusqu'en 2026, devrait venir renforcer l'effectif des jeunes Dogues dans un premier temps. Avant d'avoir peut-être la chance d'être appelé par Paulo Fonseca pour garnir les rangs de l'équipe première.

Les frères Haraldsson renforcent le LOSC

Haukur Haraldsson n'est pas seulement le petit frère qui s'invite dans le deal des grands, à la manière d'un Yassin Fekir avec son frère Nabil. Non, le jeune islandais a un talent propre, qui l'a amené jusqu'aux sélections des jeunes de son pays depuis la catégorie U15. Cet été, il a même disputé l'Euro U19 à Malte avec l'Islande, en étant l'un des joueurs les plus jeunes du groupe. Son équipe a malheureusement été éliminée en phase de poules. Battus par les Norvégiens leur de deux matchs nuls contre l'Espagne et la Grèce, ils n'ont pas réussi à sauver les meubles.

Interrogé par les organes de communication du club nordiste, l'Islandais a déclaré : "Je suis très heureux de signer dans un grand club français comme le LOSC. C'est un honneur de jouer dans un club qui a gagné le titre il y a deux ans. J'ai hâte de débuter sous mes nouvelles couleurs, et continuer ma progression au sein de ce club."