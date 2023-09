Actuellement réunis avec l'équipe de France, les frères Théo (Milan) et Lucas Hernandez (PSG) ont évoqué la possibilité de se retrouver dans le même club.

Mercato PSG : Lucas Hernandez lance un appel du pied à Théo

Tous deux formés à l’Atlético Madrid, Théo et Lucas Hernandez rêvent d’évoluer à nouveau sous le même maillot en club. Alors que Lucas a rejoint le Paris Saint-Germain cet été en provenance du Bayern Munich contre un chèque de 45 millions d’euros, Théo, lui, poursuit son aventure avec l’AC Milan. Au micro de Téléfoot ce dimanche, les deux défenseurs internationaux français ont ouvert la porte à leurs retrouvailles dans le même club.

« Théo Hernandez sur la possibilité de jouer avec son frère Lucas Hernandez en club un jour : Bah j’espère. Lucas : « Ça serait fantastique ! Déjà qu'en sélection on est bien, en club ça serait encore mieux. Après… Le futur dira si on va se rejoindre ou pas », ont déclaré les natifs de Marseille. Le nouveau pensionnaire du Paris Saint-Germain a ensuite annoncé la couleur pour leur double confrontation à venir en Ligue des Champions.

Lucas Hernandez a hâte d'affronter son frère Théo

Lucas Hernandez a d’abord évoqué l’importance de la Ligue des Champions, avant de se pencher plus précisément sur l’opposition face à son frère Théo, à l’occasion de la phase de groupes de cette compétition. « La Ligue des Champions, c’est une compétition que tous les supporters parisiens veulent. C’est à nous de bien démarrer cette compétition (…) Quand j’ai vu qu’on allait s’affronter, je l’ai appelé direct. On ne s’est jamais affrontés. Mais jouer contre ton frère, dans un match de Ligue des Champions, C’est incroyable. Cela sera un moment fort dans l’Histoire de la famille. Je vais demander aux coach de me mettre à droite pour pouvoir être face à lui (rire) », a confié le protégé de Luis Enrique.