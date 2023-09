En négociations avec Oliver Glasner, libre depuis son départ de l’Eintracht Francfort cet été, l’OL pourrait avoir une chance avec Gennaro Gattuso pour la succession de Laurent Blanc.

Mercato OL : Gennaro Gattuso proposé à John Textor

Alors que la piste Oliver Glasner semble avoir pris un coup de froid avec l’intérêt de la sélection allemande pour le technicien autrichien, l’OL pourrait finalement jeter son dévolu sur Gennaro Gattuso pour la succession de Laurent Blanc. En effet, d’après les informations de Foot Mercato, le nom de l’ancien milieu de terrain italien, libre depuis son passage à Valence, serait désormais envisagé du côté de l’Olympique Lyonnais. Proche de John Textor, l’agent Jorge Mendes, qui a déjà placé le jeune attaquant de Chelsea Diego Moreira cet été, aurait proposé Gattuso à John Textor pour le poste d’entraîneur des Gones. Et l’affaire pourrait rapidement se conclure puisque le principal concerné serait intéressé par le projet.

Négociations à venir entre l’OL et l’entourage de Gennaro Gattuso

Toujours selon la même source francilienne, des pourparlers entre les décideurs lyonnais et l’entourage de Gennaro Gattuso seraient prévus dans les prochains jours. De son côté, l’ancien emblématique milieu défensif de l’AC Milan serait emballé par la perspective de reprendre du service en Ligue 1, alors que son nom a été associé à des clubs saoudiens cet été. À 45 ans, Gattuso pourrait ainsi se lancer dans un nouveau challenge en France après avoir connu la Suisse, la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Reste maintenant à savoir si John Textor et la direction olympienne seraient intéressés par ce profil pour la succession de Laurent Blanc.