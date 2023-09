Alors que la Ligue 1 reprend ce week-end après deux semaines de trêve, l'Olympique Lyonnais vient d'officialiser trois départs ce lundi.

Mercato OL : Lyon officialise le départ de Laurent Blanc

L'information est sortie ce lundi matin, et elle vient tout juste d'être officialisée par l'Olympique Lyonnais. Après une série de mauvais résultats et une terrible dernière place au classement, Laurent Blanc n'est plus l'entraîneur des Gones. Cette décision fait suite à un accord commun entre le club et l'ancien coach du PSG, comme indiqué dans le communiqué officiel publié par l'OL.

"L’Olympique Lyonnais et Laurent Blanc ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour. L’Olympique Lyonnais tient à remercier Laurent Blanc et son staff pour leur implication et leur professionnalisme au cours de ces 11 mois passés à la tête de l’équipe professionnelle." Arrivé il y a quasiment un an pour tenter de remettre le club sur de bons rails, il n'a pas réussi à décrocher une qualification européenne la saison dernière malgré une meilleure deuxième partie de saison. Un échec qui l'a clairement fragilisé aux yeux de ses dirigeants.

Passi et Lambert quittent aussi l'OL, Vulliez et Bréchet reprennent les rênes

Laurent Blanc n'est pas le seul à quitter l'Olympique Lyonnais. Le club a également annoncé les départs de Franck Passi et Philippe Lambert, tous les deux adjoints de l'ancien coach bordelais. Dans le même temps, un deuxième communiqué a vu le jour pour annoncer que Jean-François Vulliez et Jérémie Bréchet ont été provisoirement désignés pour diriger le groupe professionnel.

"L’Olympique Lyonnais annonce avoir pris la décision de confier, temporairement, la responsabilité du groupe professionnel à Jean-François Vulliez, actuellement entraîneur adjoint de l’équipe première et ancien directeur de l’Academy, et Jérémie Bréchet, ancien Champion de France avec l’OL et entraîneur des U19, qui possèdent une connaissance approfondie de l'effectif, du club ainsi que de ses valeurs." Les deux hommes seront accompagnés par Sonny Anderson, en attendant que les dirigeants finalisent l'arrivée d'un nouvel entraîneur.