La saga autour de la vente OM se poursuit avec un potentiel effet de surprise venu d'Arabie saoudite, ce qui laisse planer de grandes attentes.

Vente OM : Une grosse surprise se profile avec l’Arabie saoudite

Le dossier de la vente OM continue d’animer l’actualité du club phocéen, même si le propriétaire Frank McCourt est régulièrement monté au créneau pour démentir ces informations. Le milliardaire américain assure que l’Olympique de Marseille n’est pas à vendre, pourtant des tractations en vue d’une possible cession du club phocéen auraient déjà débuté depuis de longue date.

Plusieurs sources concordantes confirment ces négociations. C’est notamment le cas du journaliste grec George Tsanakas, qui assure que l’OM figure bien dans le collimateur du fonds d’investissement public saoudien (PIF). Après avoir racheté Newcastle, le pays le plus riche du Moyen-Orient ambitionne à présent d’acquérir un autre club européen et vise l’OM. Les discussions seraient toujours en cours entre les différentes parties. Et si Frank McCourt semble dorénavant ouvert à une vente partielle de l’Olympique de Marseille, un revirement majeur se prépare dans ce dossier très sensible.

Principal instigateur de la vente OM, grâce à son enquête approfondie sur le sujet, Thibaud Vézirian confirme en effet cette tendance, assurant que le rachat de l’Olympique de Marseille par des investisseurs plus fortunés est « inéluctable ». Le journaliste promet d’ailleurs une grande surprise à venir du côté de OM. « La réalité, c’est qu’il y aura un petit effet de surprise (…) On sait ce qui va arriver, c’est inéluctable », a-t-il indiqué sur sa chaîne Youtube.

La vente de l'OM, un atout majeur pour la Ligue 1

Déjà présent en Premier League avec l’acquisition de Newcastle et de Manchester City, l’Arabie saoudite compte imiter le Qatar avec le PSG et rejoindre la Ligue 1. L’arrivée des Saoudiens a été une réussite pour les Magpies, qui ont retrouvé la Ligue des Champions cette saison. Et s’ils débarquent à l’OM, les dignitaires saoudiens ne devraient pas lésiner sur les moyens pour faire venir des joueurs de classe mondiale.

Une telle acquisition permettrait alors à l’OM de retrouver son lustre d’antan et contribuerait à renforcer le championnat de France. « Cela aidera la Ligue 1 à se relever, parce que le milliard de droits télé est clairement visé (par la LFP). Des acteurs clés du monde des affaires ont montré un intérêt croissant pour le club », a expliqué Thibaud Vézirian convaincu que « l’Arabie saoudite va acheter l’OM, point barre ». La question qui reste en suspens est de savoir quand cette transaction d'envergure aboutira.