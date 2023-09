À la recherche du successeur de Laurent Blanc, l'OL travaille sur plusieurs pistes, et a récemment approché Christophe Galtier.

Mercato OL : John Textor a appelé Christophe Galtier

Depuis la fin de la collaboration entre l'Olympique Lyonnais et Laurent Blanc, officialisée lundi après-midi, John Textor s'active en coulisse pour lui trouver un successeur le plus rapidement possible. Ces dernières heures, le propriétaire de l'OL multiplie les prises de contacts, et la piste la plus chaude semblait mener à Gennaro Gattuso, où tout était quasiment bouclé lundi soir pour sa venue. Mais contre toute attente, L'Équipe affirme que l'ancien milanais n'a pas eu de nouvelles de l'investisseur américain dans la journée de mardi, et cela s'explique par le fait qu'une réflexion est en cours à l'OL.

Pour rappel, la semaine dernière, Graham Potter et Olivier Glasner ont repoussé les avances de l'Olympique Lyonnais. D'après le quotidien sportif, John Textor a également tenté de faire venir Christophe Galtier. Une prise de contact par téléphone a eu lieu entre les deux hommes mardi dernier, et un rendez-vous était prévu mercredi. Cependant, après une courte période de réflexion, l'ancien entraîneur du PSG n'a pas souhaité donner suite.

Peu probable qu'un entraîneur soit trouvé avant la réception du Havre

Le dossier semblait bien parti lundi soir lorsqu'un accord entre Gennaro Gattuso et l'OL a été annoncé. Mais face à l'indécision de John Textor, la venue du nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais pourrait bien prendre plus de temps que prévu. Pour le moment, Jean-François Vuillez, Jérémy Bréchet et Sonny Anderson dirigent les séances lyonnaises, et préparent au mieux possible le match face au Havre qui s'annonce déjà capital.

À l'heure actuelle, les Gones sont derniers de Ligue 1, avec un seul point pris sur 15 possibles. Dans un Groupama Stadium où l'ambiance sera pesante, une nouvelle déconvenue pourrait mettre le feu aux poudres avec les supporters lyonnais.