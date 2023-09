L’OM affronte jeudi prochain l’Ajax Amsterdam pour la première journée de l’Europa League. Les supporters phocéens sont autorisés à faire le déplacement.

Ajax-OM : 2 000 places attribuées aux supporters marseillais

Après la trêve internationale, l’Olympique de Marseille se prépare à reprendre ses affaires. Ce dimanche à partir de 17h05, l’OM accueille Toulouse dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Les Marseillais, 3es au classement, devront impérativement s’imposer à domicile afin de conserver leur position dans le haut du tableau. Une victoire sera également cruciale pour renforcer la confiance de l'équipe de Marcelino avant son entrée en lice en Europa League, avec un déplacement périlleux sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam prévu le jeudi 21 septembre à 21h.

Pour ce voyage aux Pays-Bas, l'Olympique de Marseille pourra compter sur le soutien de son public. La Provence révèle en effet que plus de 2 000 places seront mises à disposition des supporters marseillais pour cette rencontre face à l’Ajax Amsterdam. Cela démontre l'importance de l'appui des fans dans les compétitions européennes, et l'OM espère que leur présence en nombre contribuera à galvaniser Valentin Rongier et ses coéquipiers dans un match difficile face aux Ajacides.

Le déplacement des supporters de Brighton sera très encadré à Marseille

Les supporters de l'OM auront l'opportunité de montrer leur soutien indéfectible à l'équipe alors que celle-ci se prépare à se mesurer à un cador du football néerlandais. Quinze jours après cette rencontre contre l’Ajax Amsterdam, ce sera au tour de l’Olympique de Marseille d’accueillir Brighton dans le cadre de la deuxième journée de l’Europa League. Des mesures ont été prises pour cette rencontre. Le déplacement des Seagulls à Marseille, prévu le 5 octobre prochain, sera encadré par les autorités françaises et anglaises.

Les supporters de Brighton seront notamment interdits de se rendre au Vieux-Port, avant et après le match. Ces mesures ont été prises dans le but de prévenir tout risque de désordre et d'affrontements lors de la confrontation entre l'OM et Brighton. Le communiqué du club britannique avertit que « les supporters peuvent s'attendre à un environnement hostile et doivent faire preuve de prudence à tout moment à Marseille ».