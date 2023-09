De retour de blessure, Kang-in Lee est actuellement au coeur d’un bras de fer entre le PSG et la Corée du Sud, comme l’a laissé entendre son sélectionneur.

PSG : La Corée du Sud patiente toujours pour Kang-in Lee

À cinq jours de son entrée en lice, la Corée du Sud n'a plus de nouvelles du Paris Saint-Germain concernant Kang-in Lee pour les Jeux Asiatiques, qui se tiennent du 19 septembre au 8 octobre. Si pour l'international coréen de 22 ans, il s'agit d'une occasion d'échapper au service militaire, son club, le Paris SG, n’a pas encore décidé s’il le laisse y participer ou pas. Une posture dénoncée par les dirigeants de la sélection sud-coréenne.

La Corée du Sud est « déçue » du comportement du PSG pour Kang-in Lee

De passage en conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur des Espoirs de la Corée du Sud, Hwang Sun-hong, s’est exprimé sur la situation de Kang-in Lee que le Paris Saint-Germain n’a toujours pas libéré à cinq jours de l’ouverture des Jeux Asiatiques, qui se dérouleront en Chine. Le technicien sud-coréen regrette notamment le fait que Nasser Al-Khelaïfi ne donne pas une réponse claire sur sa demande de disposer de Kang-in Lee pour cette compétition qui n’est pas dans les dates de la FIFA.

« Le PSG devait nous donner une réponse autour du 13 septembre (mercredi). Nous n’avons toutefois reçu aucune réponse officielle à ce jour. J’ai été personnellement en contact avec Kang-In, il souhaite nous rejoindre le plus tôt possible. Mais nos discussions avec le PSG concernant le calendrier de son arrivée ne semblent pas progresser, je suis donc déçu. Il est en grande partie rétabli », a déclaré Hwang Sun-hong. La réaction de Luis Enrique et du staff technique parisien est donc attendue.