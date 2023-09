Alors que l’OM s’apprête à affronter Toulouse ce dimanche soir au Vélodrome, Marcelino prévoit de profonds changements dans son dispositif tactique.

OM-Toulouse : Marcelino envisage un changement tactique

L’idée germe dans l’esprit des supporters et observateurs de l’Olympique de Marseille. Et si leur équipe bouleversait ses habitudes pour évoluer vers un nouveau système de jeu ? Le plus important est qu’aujourd’hui ce concept se développe aussi dans la tête de Marcelino. Depuis son arrivée sur le banc de l’OM, l’entraîneur espagnol a introduit un système de jeu en 4-4-2, mais les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes.

Malgré un recrutement ambitieux, l’Olympique de Marseille a subi une élimination précoce en Ligue des Champions et deux contre-performances face au FC Metz (2-2) et le FC Nantes (1-1). Les coéquipiers de Valentin Rongier affichent aussi un visage peu convaincant dans le jeu. Face à cette situation, Marcelino envisage d’instaurer un nouveau dispositif tactique à l’OM. Le technicien espagnol et son staff ont profité de la trêve internationale d’une dizaine de jours pour le peaufiner et l’initier dès la reprise du championnat. RMC Sport assure en effet que Marcelino devrait troquer son système de jeu initial pour passer à un 4-3-3 face à Toulouse.

Azzedine Ounahi intégré dans un milieu à trois

Plusieurs facteurs ont influencé cette décision, notamment la récente blessure d'Ismaïla Sarr, qui devrait être absent pendant deux semaines. Cette blessure oblige l'entraîneur de l’OM à revoir sa formation. L'un des points clés de ce changement tactique est aussi le repositionnement d'Azzedine Ounahi.

Initialement utilisé sur le côté gauche en début de saison, l’international marocain a eu du mal à s'adapter à ce nouveau rôle. Selon des informations du quotidien sportif, Marcelino aurait reconnu en privé qu’Azzedine Ounahi est bien meilleur en tant que relayeur dans un milieu à trois. Par conséquent, il envisage de le réintégrer dans ce nouveau schéma tactique.

Le passage de 4-4-2 à un 4-3-3 pourrait apporter plus d'équilibre à l'équipe marseillaise en renforçant le milieu de terrain. Cela pourrait permettre à l'OM de mieux contrôler le jeu et d'exploiter au maximum le potentiel de ses joueurs. Reste à savoir si ce changement apportera des résultats positifs et que l'équipe retrouvera rapidement sa forme. La réponse sera connue dans les prochains jours.