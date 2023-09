Interrogé sur les propos polémiques de Bruno Genesio sur le début de saison de l’OM, Marcelino a répondu en toute franchise à l’entraîneur du Stade Rennais.

Stade Rennais : Bruno Genesio se paie littéralement l’OM

Au retour des vestiaires, durant le match entre le Stade Brestois et le Stade Rennais, Bruno Genesio a commenté tout en ironisant sur le début de saison de l’Olympique de Marseille. « Vous avez fait un bon match. Contre Marseille, tu es bien payé. Alors eux, ils ont un cul comme ça ! Sur les quatre premiers matchs qu’ils font, ils prennent huit points. Mais c’est optimisé à 200 % », avait notamment lancé l’entraîneur rennais à son homologue brestois Éric Roy, pour décrire les performances de Valentin Rongier et ses coéquipiers depuis le début de la Ligue 1. Présent en conférence de presse vendredi, le coach marseillais a été appelé à commenter cette sortie de son homologue du SRFC.

OM : Marcelino refuse d’en rajouter après la sortie de Genesio

Alors que la polémique enfle depuis la diffusion des propos de Bruno Genesio sur les performances de l’OM depuis la re^rise du championnat, Marcelino n'a pas voulu en rajouter. Arrivé cet été en remplacement d’Igor Tudor, le technicien espagnol assure ne pas être venu en France pour jouer les moralisateurs. Même s’il a profité de sa prise de parole pour faire passer quelques messages saignants.

« Je suis venu ici pour travailler, je ne me sens supérieur à aucun autre entraîneur. Je ne me vois pas donner des leçons à qui que ce soit. On est dans un championnat qui est difficile et je vais beaucoup apprendre de cela. Je regarde le match suivant. Je ne suis pas content du bilan comptable. Je pense qu'en jouant mieux on aurait pu avoir 12 points », a déclaré Marcelino, qui refuse donc de répondre aux discussions de bas étage de certains entraîneurs français, en privé.