L’entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, est au centre d’une vive polémique à Marseille suite à ses propos acerbes sur le début de saison de l’OM.

OM : Bruno Genesio critique le début de saison de Marseille

Malgré son recrutement estival de grande envergure avec l’arrivée de 9 nouvelles recrues, l’Olympique de Marseille réalise un début de saison mitigé. La sortie prématurée de l’OM en Ligue des Champions a été un énorme coup dur pour le club. En Ligue 1, même si les Phocéens restent invaincus, ils ont enchaîné deux contre-performances à Metz et Nantes. Le club entraîné par Marcelino devra travailler pour améliorer ses performances après la trêve internationale.

Cependant, les critiques sur son style de jeu ne se font pas attendre. Certains entraîneurs de Ligue 1, dont Bruno Genesio aux commandes du Stade Rennais, ont commenté le début de saison de l'OM de manière très sarcastique. Lors d'une discussion avec Éric Roy, l'entraîneur de Brest, dans les couloirs du stade Francis-Le-Blé, Bruno Genesio a déclaré : « Vous avez fait un bon match. Contre Marseille, tu es bien payé. Alors eux, ils ont un c** comme ça ! Sur les quatre premiers matchs qu'ils font, ils prennent huit points. Mais c'est optimisé à 200%. »

Des propos qui passent mal à Marseille

Ces commentaires ont rapidement suscité une controverse sur les réseaux sociaux, où de nombreux supporters de l'OM ont exprimé leur mécontentement à l'égard de l’entraîneur du Stade Rennais. Face à cette polémique, Prime Video, qui a diffusé les images de cette discussion entre Bruno Genesio et Éric Roy, a décidé de supprimer la séquence de son compte Twitter sans donner d'explication.

Cette sortie de l’entraîneur du SRFC a en tout cas provoqué une vive réaction chez les fans de l'OM, et la prochaine rencontre entre le Stade Rennais et l'OM s'annonce déjà tendue sur et en dehors du terrain. Le club présidé par Pablo Longoria cherchera à répondre sur les pelouses et à montrer que ses performances méritent le respect, quel que soit son style de jeu.