PSG Mercato : Zlatan Ibrahimovic lâche un indice pour Rafael Leao

Publié par JEAN-LUC D le 27 février 2023 à 23:23

Deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG, Zlatan Ibrahimovic a évoqué la situation de son coéquipier de l’AC Milan, Rafael Leao, ciblé par Luis Campos.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Rafael Leao va-t-il quitter les rangs de l’AC Milan lors du prochain mercato estival ? En négociations avec ses dirigeants depuis plusieurs mois pour une prolongation, l’attaquant de 23 ans n’a toujours pas donné de réponse aux Rossoneri. Une situation qui a éveillé l’intérêt de plusieurs autres grands clubs européens. D’après les renseignements recueillis par le journaliste Ekrem Konur, le Paris Saint-Germain, qui veut absolument recruter un attaquant capable d’évoluer en pointe, ferait de l’international portugais l’une de ses principales priorités de l’été.

Concurrencé dans ce dossier par le Real Madrid et Manchester United, le PSG compterait sur la proximité entre son conseiller football, Luis Campos, et l’ancien buteur de Lille OSC pour faire pencher la balance en sa faveur. Surtout que Rafael Leao ne semble pas particulièrement pressé de signer un nouvel engagement avec le club lombard comme l’a confirmé Paolo Maldini, directeur technique de l’AC Milan, il y a quelques jours. Une tendance également confirmée par le géant suédois Zlatan Ibrahimovic.

PSG Mercato : Zlatan Ibrahimovic ne sait plus comment convaincre Rafael Leao

Alors que l’AC Milan et Rafael Leao ne parviennent pas à trouver un accord pour une prolongation de contrat, Zlatan Ibrahimovic a utilisé l’humour pour décrire l’exaspération qui commence à naître dans ce dossier. « Le convaincre de rester ? J'ai déjà baissé mon salaire pour lui donner. Je joue gratuitement. Il veut aussi ma maison ? », a lancé, en riant, l’attaquant de l’AC Milan au micro du média DAZN, en marge de la victoire contre l'Atalanta (2-0), dimanche en Serie A.

La presse italienne explique qu’en effet, le but de cette réduction de Zlatan était de permettre à sa direction d’avoir une plus grande marge de manoeuvre afin d’offrir un nouveau contrat et une importante revalorisation à Leao afin qu’il reste à Milan. Mais pour le moment, le compatriote de Nuno Mendes semble prendre son temps avant de se décider. De son côté, Luis Campos continue de pousser ses pions en coulisses pour convaincre son ancien protégé de revenir en Ligue 1 sous les couleurs du Paris Saint-Germain.