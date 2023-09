Alors que la vente de l'ASSE fait parler d'elle ces dernières années, une nouvelle étape a été franchie ce mercredi dans le processus.

Vente ASSE : Roland Romeyer a racheté les parts d'Adao Carvalho

Le dossier de la vente de l'AS Saint-Etienne prend une nouvelle tournure ce mercredi. Alors que les actionnaires du club répètent avec insistance que le club est à vendre, Roland Romeyer, actionnaire majoritaire de l'ASSE, a racheté les parts détenu par Adao Carvalho d'après un arrêté officiel.

"La cession par l'État de 1.112 part sociale de la société Croissance Foot SARL, représentant environ 49,4% du capital de la société, par voie de rachat par cette dernière dans le cadre d'une réduction de capital, s'effectue à un prix de 2.000.000€. Ce prix sera majoré d'un complément de prix en cas de cession ultérieure du contrôle de la société SASP Saint-Etienne dans les conditions prévues par le protocole de cessions susvisé. Ce complément de prix sera égal à 30% des sommes perçues en numéraire par la société Croissance Foot SARL à cette occasion au-delà d'un seuil de 5.000.000 euros."

Qu'est ce que cela signifie ?

S'il est difficile d'affirmer que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo veulent toujours trouver un acheteur pour vendre l'AS Saint-Etienne, ce rachat des parts d'Adao Carvalho est un vrai pas en avant. Quelques jours avant le déplacement à Caen où l'ASSE s'est imposé 2-1, Le Progrés annonçait que Roland Romeyer espérait toujours une vente du club, qu'il estimait de moins en moins "bankable" à cause des résultats sportifs.

"Candidat déclaré à la montée, le club dix fois champion de France pointerait, en cas de contre-performance, à dix points des Normands après seulement six journées. Un gouffre pour le copropriétaire des Verts, qui, à 78 ans, se dit en privé déprimé et plus que jamais désireux de vendre un club de moins en moins « bankable »."