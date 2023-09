Alors que Marcelino n'est plus là, et que la direction de l'OM s'est mise en retrait, Pablo Longoria est sorti du silence ce jeudi.

Crise à l'OM : Pablo Longoria confirme les menaces

Sa réaction se faisait attendre, et elle a enfin vu le jour ce jeudi. Dans une longue interview accordée à La Provence, trois jours après la fameuse réunion qui a fait basculer l'OM dans une crise sans précédent, Pablo Longoria est revenu sur ce qu'il s'est réellement passé lundi soir à la Commanderie. Le visage cerné, l'homme de 37 ans semblait touché mentalement, preuve que la situation est d'une extrême gravité. Rapidement, le dirigeants espagnol a confirmé les menaces envers l'ensemble du Directoire de l'OM.

"Je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas entendre : "À Marseille c'est comme ça". C'est pour cela que l'on a dit mardi : 'Dans les conditions actuelles, il est impossible de travailler'. Vous me comprenez maintenant, non ? Ce n'est pas normal qu'un dirigeant de football soit menacé. Qu'il soit critiqué oui, on est payé pour ça. Mais menacé..."

"J’ai tout donné, jusqu'à des conversations privées avec ma mère"

Dans la suite de son interview, Pablo Longoria a tenu à se justifier sur les accusations des supporters marseillais sur le fait qu'il gagnerait de l'argent sur les transferts du club. "Pour me protéger, j’ai dû demander au groupe McCourt d’auditer nos opérations. J’ai donné tous mes comptes bancaires, mes téléphones, mes e-mails, tout... Il en est sorti qu’on était clean ! J’ai tout donné, jusqu'à des conversations privées avec ma mère."

En cequi concerne son avenir, le président de l'OM n'a pas répondu clairement, mais a tout de même précisé qu'il n'avait jamais déposer sa démission à Frank McCourt ces derniers jours. Cette interview devrait faire à nouveau couler beaucoup d'encre, et la guerre entre les groupes de supporters et Pablo Longoria semble bel et bien déclarée.