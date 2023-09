À deux jours de son premier match sur le banc de l'OL à Brest, Fabio Grosso s'est confié sur son arrivée. Le technicien italien est confiant pour l’avenir.

Mercato OL : Fabio Grosso a été bien accueilli à Lyon

À deux jours de son premier match sur le banc de l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso s'est confié sur son arrivée. Après le licenciement de Laurent Blanc et le court intérim de Jean-François Vulliez, l’ancien coach de Frosinone Calcio débarque à la tête d’une équipe qui n’a toujours pas connu la moindre victoire cette saison et qui compte deux points après cinq journées de Ligue 1. À deux jours de son premier match sur le banc des Gones, le technicien italien s’est présenté devant la presse ce jeudi et en a profité pour évoquer son arrivée à Lyon, où il a évolué en tant que joueur de 2007 à 2009.

« J’ai bien été accueilli, on fait des choses qui servent le club. Cette semaine, c’était important de faire des doubles séances, elles étaient très bonnes. On a regardé les joueurs jouer ensemble, ce sont de bonnes choses pour grandir, on ne veut pas embêter les joueurs. On commence à se connaître, l’état d’esprit est bon, on a très bien travaillé », a expliqué Fabio Grosso sur ses premiers pas avant d’annoncer la couleur pour les semaines à venir.

Fabio Grosso : « On va y arriver »

Quelques jours seulement après sa prise de fonction sur le banc de l’OL, Fabio Grosso a affiché sa confiance face à sa nouvelle mission : faire enfin gagner Lyon cette saison en Ligue 1. Alors qu’il va effectuer ses débuts avec la bande à Alexandre Lacazette sur la pelouse du Stade Brestois ce samedi à 21h, à l’occasion de la sixième journée du championnat, l’ex-entraîneur du FC Sion s’est montré confiant pour le futur.

« J’ai trouvé un groupe très sérieux, avec des qualités. Je suis confiant pour le futur... J'ai des joueurs qui ont fait une grande carrière et ceux qui ne sont qu'au début. Il faudra faire des choix. Ceux qui sont sur le banc ou sur le terrain doivent avoir le même état d'esprit car cela montre que je compte sur eux. L'importance est de faire ressentir cette confiance. J'essaie de faire mes choix avec simplicité », a déclaré le champion du monde 2006 avec la Squadra Azzurra.