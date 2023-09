Alors que Pablo Longoria s'apprête à lever le voile sur son avenir l’OM, les dissensions s’intensifient chez les supporters avec la menace d’un boycott dans les tribunes.

Crise à l’OM : Pablo Longoria va s'exprimer à 19h

Depuis l’entame de la saison en cours, les affiches de l’Olympique de Marseille à domicile se sont toutes déroulés dans un stade Vélodrome plein à craquer. Malgré les contre-performances de l’OM, tels que l’élimination précoce en Ligue des champions, les supporters ont toujours affiché leur soutien inconditionnel à leur équipe préférée. Mais cette adhésion du public risque de se désagréger suite à la crise extra-sportive qui frappe l’OM ces derniers.

Lundi dernier, une réunion entre la direction de l'OM et les représentants des groupes de supporters à la Commanderie a rapidement dégénéré en un règlement de comptes violent. Des accusations graves ont été portées contre le président Pablo Longoria et son équipe. Les ultras présents, emmenés par Rachid Zeroual, ont même demandé la démission immédiate des dirigeants du club.

Choqué par la tournure de ces événements inquiétants, Marcelino n’a pas tardé à rendre sa démission. Tandis que le président Pablo Longoria et quatre de ses collaborateurs se sont mis en retrait du club, le temps de s’accorder une réflexion afin de prendre une décision définitive. Pablo Longoria, qui a estimé que les limites ont été franchies, a peu de chance de continuer à son poste dans cette ambiance hostile. Il devrait dévoiler sa décision finale avant le prochain Classico contre le PSG, dimanche soir. D’ailleurs, une conférence de presse de l'OM va avoir lieu ce vendredi à 19h. L’occasion pour le président olympien de lever le voile une fois pour toutes sur son avenir.

Un boycott envisagé dans les tribunes du Vélodrome

En attendant, cette crise extra-sportive menace l’unité des supporters de l’OM. Si certains exigent le départ de leurs dirigeants, d’autres organisent un rassemblement pacifique pour exprimer leur soutien à Pablo Longoria et à son équipe. Cette mobilisation vise à manifester leur loyauté envers le club et son président, dans l'espoir de rétablir une certaine stabilité à Marseille.

Cependant, d'autres supporters vont plus loin et envisagent un boycott des prochains matchs de l'OM en signe de protestation contre les responsables des ultras. « J’ ai parlé avec des potes des Winners. Si Pablo se barre, il y en a plein qui ne vont plus aller aux matchs pour se désolidariser. Pablo, c'est un putain de président, ils vont nous mettre qui à la place ? Sur ça, Zeroual, il a fait de la merde », a déclaré un abonné du virage Sud dans des propos rapportés par So Foot. Quoi qu’il en soit, cette dissension au sein de la base de fans marseillais souligne la profonde division qui règne actuellement à l’OM.