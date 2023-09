À la veille du Classique contre l’OM, en clôture de la 6e journée de Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a livré ses impressions sur ce choc à venir.

PSG : Luis Enrique se méfie grandement de l'OM

Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a répondu à plusieurs questions concernant le match contre l’Olympique de Marseille. Pour le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, en dépit du contexte particulier, l’OM reste un adversaire redoutable sur le terrain, dont il importe de se méfier.

« Il y a deux options très claires : soit ils (les Marseillais, ndlr) vont le faire (avoir une réaction d'orgueil par rapport à la situation, ndlr) ou pas. À l'Ajax au final, ils ont fait un bon match. Ils auraient même pu l'emporter. En Ligue 1, je rappelle qu'ils n'ont toujours pas perdu, même avec Marcelino comme entraîneur. J'espère qu'on verra une meilleure version du PSG afin d'être supérieur à notre adversaire. Mais c'est un adversaire de très haut niveau », a déclaré le technicien espagnol au Campus PSG avant d’évoquer ses retrouvailles avec Azzedine Ounahi.

Luis Enrique « C’est l’aspect du football qu’on aime bien savoir perdre et gagner »

Lors de la Coupe du monde au Qatar, Luis Enrique avait été émerveillé par Azzedine Ounahi lors du huitième de finale perdue par l’Espagne face au Maroc. Le milieu marocain de 23 ans avait choqué le technicien espagnol. « J’ai été agréablement surpris par le numéro 8. Oh mon Dieu, d’où sort ce joueur ? », avait notamment confié Luis Enrique en conférence de presse après l’élimination de la Roja. À la veille de retrouver le joueur de l’OM, le coach parisien s’est souvenu du compatriote d’Achraf Hakimi.

« Vous retrouvez Ounahi que vous aviez beaucoup encensé quand vous étiez sélectionneur de l’Espagne et que vous aviez rencontré contre le Maroc. Que pouvez-vous nous dire de lui ? C’est un joueur international aussi. Pour nous ce n’est pas une grande joie de reparler de ce match. C’est un match où on a vraiment lutté et où le Maroc a bien défendu. Ounahi a vraiment défendu de manière incroyable. Il y avait aussi Hakimi dans ce match et d’ailleurs il se moque de moi quand on en reparle. C’est l’aspect du football qu’on aime bien savoir perdre et gagner », a confié Luis Enrique.