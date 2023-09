Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique n'hésite pas à prendre des décisions fortes. Et le défenseur Achraf Hakimi pourrait en faire les frais.

Mercato PSG : Luis Enrique prêt à tout chambouler avec Nuno Mendes et Achraf Hakimi ?

Le Paris Saint-Germain semble avoir officiellement lancé sa saison après sa victoire convaincante contre le Borussia Dortmund cette semaine en Ligue des Champions (2-0). Malgré tout, le retour de Nuno Mendes pourrait bouleverser le onze de Luis Enrique. En effet, le retour du latéral gauche portugais dans l’équipe type du Paris SG pourrait poser problème à Achraf Hakimi. L’international portugais de 21 ans, qui n'a pas joué de la saison pour le moment, est tenu en haute estime par son entraineur Luis Enrique.

D’après les informations du quotidien L’Équipe, le technicien espagnol considère le jeune compatriote de Danilo Pereira comme un titulaire de cette équipe. Luis Enrique serait même prêt à un grand changement pour intégrer Nuno Mendes. En effet, le journal sportif explique que l’ancien défenseur du Sporting Portugal devrait pousser Lucas Hernandez dans l'axe de la défense, et qu'un choix devra être fait entre Marquinhos et Milan Skriniar pour accompagner l’international français de 27 ans.

Achraf Hakimi éjecté du onze de Luis Enrique ?

À en croire L’Équipe, dans cette configuration, c’est Achraf Hakimi qui pourrait sortir du onze de départ du Paris Saint-Germain. La source francilienne rapporte que des personnes au club pense que Luis Enrique pourrait, dans les matchs à enjeux, placer un élément plus défensif côté droit, et donc Nordi Mukiele pour laisser un côté gauche plus offensif avec Nuno Mendes. Excellent depuis le début de la saison, l’international marocain de 24 ans pourrait donc être mis en difficulté par les retours de Nuno Mendes et Nordi Mukiele.