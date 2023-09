À la veille du premier Classique de la saison contre l’OM, le PSG est concerné par une grosse info mercato. Un surdoué serait le point de signer dans la capitale.

Mercato PSG : Warren Zaïre-Emery se rapproche d'une prolongation

Auteur d'un début de saison très remarqué, Warren Zaïre-Emery pourrait bientôt être prolongé par le Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants du club de la capitale sont en négociations avec les représentants du milieu de terrain de 17 ans afin de renouveler son bail, qui court actuellement jusqu'en juin 2025. Ce samedi soir, le journaliste Fabrice Hawkins assure que l’affaire est bien embarquée et tous les feux sont désormais au vert pour que le capitaine de l’équipe de France espoirs paraphe un nouveau contrat avec les Rouge et Bleu. Même si rien n’est encore totalement fait avec le Titi, devenu un titulaire indiscutable depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc, qui serait toujours surveillé par Manchester City et son manager Pep Guardiola.

Pep Guardiola est fan de Warren Zaïre-Emery

Le spécialiste de RMC Sport rapporte que Pep Guardiola est un grand fan de Warren Zaïre-Emery. D’ailleurs, le technicien espagnol a tenté de récupérer le jeune coéquipier de Kylian Mbappé lorsque le Paris Saint-Germain discutait avec Manchester City pour le transfert de Bernardo Silva. Fabrice Hawkins explique que Guardiola voulait l’inclure dans un éventuel transfert de l’attaquant portugais de 29 ans.

Seulement, Nasser Al-Khelaïfi estime que Warren Zaïre-Emery est intransférable et le principal concerné n’a jamais caché son envie de jouer très longtemps à Paris, même si Pep Guardiola est fan de lui. Puissant, capable de répéter les efforts, bon à la récupération, le natif de Montreuil peut progresser, notamment dans son jeu sans ballon. Toujours selon la même source, en parallèle de sa réussite sur le terrain, le milieu parisien prend de l’ampleur en dehors puisque les marques se l’arrachent déjà.