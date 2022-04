Man City Mercato : Pep Guardiola vers une destination surprise

Publié par Jules le 07 avril 2022 à 16:05

Pep Guardiola, entraîneur de Man City, est annoncé avec insistance vers une destination pour le moins inattendue en vue de l'année prochaine.

Man City Mercato : Un nouveau défi pour Pep Guardiola

Arrivé en 2016 à Man City, Pep Guardiola a été le grand artisan du changement de dimension des Cityzens ces dernières années. Après des passages couronnés de succès au FC Barcelone et au Bayern Munich, le coach espagnol a débarqué à Manchester en grande pompe avec de fortes ambitions pour le club. Champion d'Angleterre à trois reprises avec City, Pep Guardiola n'a néanmoins toujours pas réussi à soulever la Ligue des Champions, qui la fuit depuis six ans maintenant.

Après tout ce temps passé dans le nord de l'Angeterre, il n'est pas impossible que Pep Guardiola ait envie de changer d'air. Dans le football, rien n'est éternel et l'ancien milieu de terrain le sait bien. Il a d'ailleurs d'ores et déjà préparé un plan d'avenir pour la suite de sa carrière. Interrogé sur la suite de sa carrière et la possibilité pour lui de devenir sélectionneur, Pep Guardiola avait d'ailleurs répondu : "Si une équipe nationale sera ma prochaine étape ? Oui." De quoi laisser peu de doute sur le prochain challenge de l'actuel coach de Man City.

Le Brésil veut Pep Guardiola

Alors que les Cityzens réalisent une belle saison et viennent de s'imposer contre l'Atlético Madrid (1-0), en partie grâce à un super match de Foden, qui devrait prolonger dans les prochaines semaines, Guardiola intéresse beaucoup de monde sur le marché. Récemment, Marca annonçait que le Brésil voulait absolument recruter le technicien espagnol et l'aurait d'ailleurs déjà approché dans cette optique. Une possibilité qui pourrait ne pas le laisser totalement insensible.

Tite, le sélectionneur actuel de la Seleçao l'a lui-même dit, il quittera ses fonctions après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. "Je reste jusqu'à la fin du Mondial. Je n'ai pas à mentir ici." De quoi laisser au Brésil le temps de préparer sa succession. Selon les informations de Marca, des contacts seraient déjà noué avec Pep Guardiola et un salaire aurait été proposé. Le journal espagnol affirme que le coach espagnol toucherait 12 millions d'euros s'il acceptait de quitter Man City pour rejoindre la Seleçao.