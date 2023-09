La crise qui ébranle l’OM risque d’accélérer la vente du club à l’Arabie saoudite. Frank McCourt a déjà choisi le timing idéal pour le faire.

Vente OM : Frank McCourt donnera bientôt son feu vert à l’Arabie saoudite

Suite à la fronde des groupes de supporters de l’Olympique de Marseille contre la direction du club, Frank McCourt n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, le milliardaire américain a apporté son soutien à son président Pablo Longoria, qui avait déclaré avoir subi des « menaces » et des « intimidations » lors d'une réunion avec des supporters.

Dans cette mise au point, Frank McCourt a aussi souligné la nécessité d’un « changement profond » à l’OM pour donner « une véritable chance au club de se développer ». Cette sortie de Frank McCourt a rapidement relancé les débats concernant la vente OM. Va-t-il finalement le choix de vendre l’OM à de nouveaux investisseurs plus fortunés ? C’est la question que se posent bon nombre d’observateurs marseillais.

D’autant plus que l’homme d’affaires américain est physiquement absent à Marseille depuis plusieurs mois, choisissant de s’exprimer principalement par le biais de communiqués. « Gouverner à coup de communiqués, c'est comme le faire avec des ordonnances. Si ça ne l'intéresse pas, qu'il vende », a suggéré le journaliste de France Football, Nabil Djellit, qui estime que le Bostonien aurait intérêt à vendre son bien rapidement afin de se concentrer sur d’autres investissements plus rentables.

Frank McCourt veut rétablir l’ordre à l’OM avant de le céder

Le constat est limpide, Frank McCourt se retrouve dans une situation délicate suite cette crise extra-sportive. Il pourrait mettre ses convictions de côtés et céder face aux propositions des Saoudiens. Cette hypothèse semble même se concrétiser. Si l’homme de 70 ans s’est régulièrement montré très exigeant dans les négociations avec l’Arabie saoudite concernant la cession de l’OM, il pourrait finalement changer d’avis.

La Minute OM assure d’ailleurs que la priorité de Frank McCourt est d'abord de rétablir l'ordre au sein du club avant de rechercher la meilleure vente possible. « Quand le ménage sera fait, alors oui, Frank McCourt vendra le club […] Il a le souhait de vendre, mais ça ne se fait pas comme ça. D’ailleurs, le sujet a été discuté il y a quelques mois, mais ça, c’est un autre débat », indique l’insider, persuadé que l'actuel propriétaire de l'OM est dorénavant ouvert à une vente de son club. Les supporters et observateurs de l’OM continueront de surveiller de près l’évolution de ce dossier très sensible.