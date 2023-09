Alors que l'OM s'apprête à officialiser Gennaro Gattuso, la possible vente du club aux Saoudiens refait surface, avec un plan élaboré par Frank McCourt.

Vente OM : Frank McCourt veut mettre l’ordre avant de passer la main

Quelques jours après la réunion tumultueuse entre les groupes de supporters et la direction de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt est rapidement sorti de son silence pour réaffirmer pleinement son soutien à Pablo Longoria. Via un communiqué officiel, le propriétaire de l’OM a défendu son président et a visiblement eu les arguments nécessaires pour le maintenir. Car si Pablo Longoria s’était temporairement mis en retrait du directoire de l’OM, il est finalement revenu sur sa décision et est déterminé à poursuivre son rôle au club phocéen.

Depuis vendredi dernier, le dirigeant espagnol est de retour à ses fonctions et vient de boucler un dossier prioritaire en interne. Après des négociations intenses et rapides, il est parvenu à trouver le nouvel entraîneur à l’OM, en la personne de Gennaro Gattuso. Le technicien italien est arrivé ce mercredi à Marseille et l’officialisation de sa signature devrait tomber sous peu. Mais les préoccupations de Pablo Longoria ne se limitent pas au choix de l'entraîneur. Il souhaite également mettre un terme aux tensions entre la direction de l'OM et ses supporters, considérant que la situation actuelle est intenable.

Pablo Longoria a averti à plusieurs reprises que le club phocéen ne pouvait plus fonctionner dans de telles conditions. Et il semble que les choses commencent à s’arranger ou presque autour de l'OM. Puisque Rachid Zeroual, leader des South Winners et acteur clé de la fronde des supporters, n'a pas mis à exécution ses menaces de révéler des informations compromettantes. Au contraire, il serait même prêt à échanger avec Pablo Longoria pour s’expliquer calmement sur ses revendications et apaiser les tensions. Même si le président de l’OM n’est pas particulièrement enthousiaste à l’idée de cette rencontre, il reste déterminé à ramener le calme et la sérénité au club phocéen.

Vente OM : Une étape nécessaire pour faciliter l'arrivée des Saoudiens

Thibaud Vézirian, qui a longtemps suivi de près les développements autour de l'OM, estime alors que la démarche de Pablo Longoria, ayant reçu l’aval de Frank McCourt, cache un plan secret visant à préparer le terrain pour la vente OM à l’Arabie saoudite. L’ancien journaliste de L’Équipe rappelle qu’il est courant dans l’univers du football de régler au préalable les relations avec les supporters, voire de dissoudre certains groupes, avant d'officialiser la vente d’un club.

Il en déduit que le procédé entamé par Pablo Longoria visant à ramener de l’ordre à l’OM est une étape nécessaire pour faciliter le rachat du club aux dignitaires saoudiens. « Un repreneur n'a aucun intérêt à arriver et se mettre directement en conflit avec ses propres partisans à propos de la gestion des tribunes, des prix des abonnements ou autre. Il faut donc que tout soit en ordre avant les grandes annonces », a-t-il expliqué sur sa chaîne YouTube.

Thibaud Vézirian est même convaincu que toutes ces manœuvres mènent à un seul objectif : la vente de l'OM à l’Arabie saoudite. Il est persuadé que les discussions sont toujours en cours entre Frank McCourt et des dirigeants saoudiens pour parvenir à un accord, même si rien n'a encore été officialisé dans ce dossier. La situation à l'OM demeure complexe, mais les développements récents semblent indiquer que des changements significatifs se profilent à l'horizon. La résolution des tensions avec les supporters pourrait n'être qu'une étape vers un avenir différent pour le club phocéen. Les mois à venir s'annoncent cruciaux pour déterminer l'issue de cette saga.