OM Mercato : Bayern, Franck Ribéry prend une décision incroyable !

Publié par Thomas le 07 octobre 2022 à 10:53

Légende de l'OM mais aussi du Bayern Munich, la star tricolore Franck Ribéry a pris une décision émouvante concernant son avenir.

OM Mercato : Franck Ribéry décide de raccrocher les crampons

Alors que certains fans espéraient un retour de l’enfant prodige au Vélodrome il n’en sera finalement rien. À 39 ans et fort d’une carrière exceptionnelle, Franck Ribéry a pris la lourde décision de mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel. Sous contrat avec le club italien de la Salernitana (14e de Serie A), l’attaquant français ne poursuivra pas la saison et est en passe de rompre à l’amiable son contrat avec l'écurie granata.

Blessé depuis le 14 août et la rencontre face à l’AS Rome (défaite 0-1), l’ex-international français a décidé de dire stop et ne pas poursuivre dans la crainte d’une rechute ces prochains mois. Véritable icône du football tricolore, Franck Ribéry devrait rapidement se reconvertir dans l’organigramme du club et épauler son coach, Davide Nicola. Cette décision quelque peu surprise, si elle venait à être officialisée, marquerait la fin d’une longue et prolifique carrière de 22 ans, qui avait débuté dans sa ville natale, Boulogne-sur-Mer.

OM Mercato : Un retour à Marseille était évoqué sous Sampaoli

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2005 et 2007, où il aura inscrit 18 buts, Franck Ribéry faisait régulièrement l’objet ces dernières années de rumeurs de transfert dans son ancien club. En 2021 par exemple, plusieurs médias transalpins évoquaient un intérêt de l’ OM et de son nouveau coach de l’époque, Jorge Sampaoli, pour Kaiser Franck (son surnom au Bayern), alors en fin de contrat avec la Fiorentina. Si le board olympien se montrait très discret à ce sujet, nul doute que Pablo Longoria étudiait en silence la possibilité de rapatrier l’ancien chouchou du Vélodrome. Finalement, le joueur, qui souhaitait rester en Serie A, avait rejoint le promu Salernitana.

Alors qu’il espérait atteindre ses 40 printemps avant de raccrocher les crampons, ses pépins physiques récurrents ont finalement eu raison de lui. Franck Ribéry referme donc une magnifique carrière, couronnée de plusieurs trophées majeurs dont la Ligue des Champions en 2013 avec le Bayern Munich, certainement son année la plus marquante dans le football (3e place du Ballon d’Or).