Publié par Enzo Vidy le 20 avril 2023 à 14:11

Alors que plusieurs départs importants vont avoir lieu à l' OL, le nouveau Didier Drogba pourrait débarquer à Lyon l'été prochain.

OL Mercato : Une vague de départs se précise à Lyon

Alors que la possibilité de vivre une épopée européenne refait surface à l' OL depuis deux semaines, cela ne devrait pas empêcher certains joueurs de quitter le club en fin de saison. Libres de leur contrat au moins de juin prochain, Houssem Aouar et Moussa Dembélé ne devraient pas prolonger avec l'Olympique Lyonnais, eux qui ne jouent quasiment plus depuis plusieurs mois.

En ce qui concerne Karl Toko-Ekambi, actuellement prêté au Stade Rennais sans opton d'achat, l'attaquant camerounais a fait savoir au grand public son souhait de ne pas revenir à l' OL l'été prochain, et son départ est inévitable au vue des ses relations plus que tendues avec les supporters lyonnais. De ce fait, les dirigeants vont devoir trouver un renfort offensif de taille pour épauler Alexandre Lacazette, et ces derniers jours, un jeune attaquant du RB Salzbourg a clamé son amour pour l'Olympique Lyonnais.

Karim Konaté envoie un message fort à l' OL

Actuellement du côté de Salzbourg, Karim Konaté est considéré comme l'un des grands espoirs du football africain. Âgé de seulement 19 ans, l'attaquant ivoirien s'est distingué cette saison en Youth League, avec 7 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées en seulement 7 matches disputés.

Comparé aujourd'hui en Afrique à certaines légendes, comme Didier Drogba, Karim Konaté s'est récemment exprimé pour le média Actu Foot Afrique, où il a fait une très belle déclaration d'amour à l' OL. "Lyon, c'est le cœur, ça ne bouge pas. Le sang est bleu et rouge." Sous contrat jusqu'en 2027 avec l'équipe autrichienne, l'attaquant ivoirien devrait susciter quelques convoitises l'été prochain. Reste à savoir si l' OL sera en mesure de s'aligner sur ce jeune prodige du football africain.