Désireux de bâtir une équipe à même de briser l’hégémonie de l’OL sur le football féminin, le PSG vise une star de Manchester City.

Mercato PSG : Chloé Maggy Kelly fait rêver le Paris SG

Si l’équipe de Luis Enrique est considéré comme au complet, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, veut également offrir à sa section féminine un effectif compétitif. Une star de Manchester City serait ainsi sur les tablettes des décideurs du PSG Féminin. En effet, selon les informations du portail spécialisé PSG Inside Actus, le Paris Saint-Germain, veut faire passer un palier au club féminin. Ils espèrent pouvoir recruter deux ou trois joueuses de renommée internationale et qui puissent aider à atteindre ce palier.

Et une des joueuses suivies par Angelo Castellazzi et Sabrina Delannoy, respectivement directeur sportif et directrice sportive adjointe, se nomme Chloé Maggy Kelly. Toutefois, le champion de France en titre est conscient qu’il sera très difficile de déloger l’attaquante anglaise de Manchester City. Pour autant, Nasser Al-Khelaïfi et les siens n’excluent pas de tenter leur chance lors des prochains mercatos.

Chloe Kelly, star du football anglais

Pour les observateurs du football anglais, Chloe Kelly est la femme qui tire plus fort que les hommes. Dotée d’une puissance de frappe exceptionnelle, la joueuse de 28 ans est une véritable star dans son pays. Si l'Olympique Lyonnais est en pleine crise, la section féminine domine toujours autant sur la scène nationale. Le Paris Saint-Germain rêve d'inverser cette tendance et d'enfoncer encore un peu plus le club rhodanien sur son dernier bastion.

Le club de la capitale serait donc prêt à faire une folie pour s’offrir les services de l’internationale anglaise de 25 ans, qui a remporté l'Euro 2022 avec le but vainqueur en finale et a atteint la finale de la Coupe du monde 2023 avec les Lionesses. Nasser Al-Khelaïfi a donc un plan bien défini pour s'imposer avec son équipe féminine, recruter de nouvelles stars. Reste maintenant à savoir si Manchester City voudra se séparer de sa star. Après la prolongation à long terme de la capitaine Grace Geyoro et le départ cet été de Kadidiatou Diani, le Paris SG Féminin veut se donner les moyens de disposer une équipe de galactiques.