La vente OM repart de plus belle. Alors que l’Arabie saoudite poursuit les négociations, Frank McCourt a fixé une ultime condition pour céder son club.

Vente OM : Frank McCourt a pris une ferme décision

L’ère Frank McCourt touche à sa fin à l’Olympique de Marseille. Le milliardaire américain, qui avait racheté le club phocéen des mains de Margarita Louis-Dreyfus pour près de 50 millions d’euros, envisage désormais de se séparer de l’OM. C’est une réflexion qui a muri, petit à petit, dans l’esprit de l’homme d’affaires bostonien, mais qui s'est visiblement accélérée à la suite des querelles entre les dirigeants phocéens et les supporters.

Dès son arrivée à la tête de l’OM, Frank McCourt avait clairement affiché son objectif de ramener le club phocéen à sa gloire d’antan et de lui redonner une stature internationale. Son arrivée avait alors suscité de grands espoirs chez les supporters marseillais, qui s’attendaient à un investissement massif et des résultats probants sur le terrain. Cependant, le temps est passé, les résultats escomptés ne sont jamais arrivés. Sous sa direction, l’OM n'a pas réussi à remporter un seul trophée.

Entre les échecs sportifs, les dépenses importantes lors des mercatos, les problèmes financiers et la récente crise institutionnelle qui a semé le doute sur l'avenir Pablo Longoria à Marseille, Frank McCourt ne sait plus où donner la tête. Et même si les informations sont entrechoquées ces derniers jours, une piste se confirme de plus en plus : l’homme d’affaires américain semble plus que jamais ouvert à une vente OM. Cette décision risque de faire les affaires des investisseurs intéressés.

Vente OM : Une offre pharaonique de l'Arabie saoudite est attendue

Déterminée à poursuivre ses investissements massifs dans le monde du sport, et dans le football en partie, l’Arabie saoudite a déjà entamé des démarches concrètes en vue de racheter l’Olympique de Marseille. Julien Fournier, ancien secrétaire général à l'Olympique de Marseille et ancien directeur du football à l'OGC Nice, a récemment été mandaté par les Saoudiens pour transmettre une offre de rachat de l’OM à Frank McCourt.

Cependant, les négociations entre les deux parties ont connu des obstacles, principalement liés aux exigences financières de Frank McCourt. L'homme d'affaires américain, qui a injecté d'importantes sommes d'argent dans le club, cherche à réaliser une plus-value significative dans la vente de l'OM. Mathieu Grégoire, correspondant de L'Équipe à Marseille, révèle que McCourt exige « beaucoup plus de 300 millions d'euros » avant de céder le contrôle du club.

Reste à savoir si les dirigeants saoudiens, dotés de ressources financières quasi illimitées, répondront favorablement à ces exigences financières. Pour le moment, une seule chose est certaine, Frank McCourt n’a pas l’intention de céder son bien pour n’importe quel prix. Il souhaite toucher le gros lot et se montre très exigeant dans les négociations. Il faudra donc suivre ce dossier très près.