Le PSG va tenter d’enchainer une deuxième victoire en Ligue des champions ce mercredi contre Newcastle. Découvrez la compo de Luis Enrique.

Newcastle-PSG : Luis Enrique revient à son schéma tactique habituel

Après avoir réalisé un mercato estival très ambitieux, marqué par l’arrivée d’une dizaine de joueurs de grande qualité, le Paris Saint-Germain aborde la nouvelle édition de la Ligue des Champions avec de grands objectifs. Et pour réussir ce tournoi, chaque point compte. Après sa victoire contre le Borussia Dortmund (2-0) lors de la première journée de la Ligue des Champions, le PSG va tenter de poursuivre sur cette belle lancée ce mercredi soir face à Newcastle.

Et pour cette rencontre européenne, Luis Enrique pourra compter sur un groupe au complet, excepté les blessés et les joueurs non retenus pour cette compétition. L’entraîneur espagnol du PSG a ainsi convoqué un groupe de 21 joueurs pour le déplacement en Angleterre. Et selon Le Parisien, Luis Enrique devrait revenir à son schéma tactique habituel en 4-3-3 pour affronter les Magpies.

Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery titulaires au milieu

Laissé au repos ce week-end face à Clermont, Lucas Hernandez devrait être aligné pour ce choc européen. Il sera accompagné d’Achraf Hakimi, Marquinhos et Milan Skriniar en défense. L’entrejeu du PSG enregistre aussi deux importants retours. Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery devraient retrouver leur place au milieu de terrain, aux côtés de Vitinha. Devant, les inamovibles Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devraient occuper leurs postes habituels.

En revanche, le doute persiste sur la titularisation de Randal Kolo Muani ou de Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque parisienne. Luis Enrique devra trancher. Sa composition pour le match contre Newcastle sera ainsi suivie de très près. En attendant, les Parisiens sont déterminés à s’imposer lors de cette rencontre.

La composition probable du PSG contre Newcastle

Gardien : Gianluigi Donnarumma

Défenseurs : Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar, Lucas Hernandez

Milieux de terrain : Vitinha, Manuel Ugarte, Zaïre-Emery

Attaquants : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Kolo Muani (ou Gonçalo Ramos) .