La CMA CGM est le principal sponsor de l’OM cette saison. Mais la compagnie maritime jouerait aussi un rôle clé dans la vente du club aux Saoudiens.

Vente OM : La CMA CGM, un partenaire stratégique pour les Saoudiens

Cela fait plus de trois ans que Thibaud Vézirian maintient sa position initiale concernant un possible rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie saoudite. Il est convaincu que cette transaction de grande envergure est déjà bouclée en interne. Selon lui, il ne resterait plus que quelques détails à régler entre les deux parties pour la finalisation de la vente OM. Pour étayer ses affirmations, l’ancien journaliste de L’Équipe a récemment mis en avant les liens commerciaux forts entre Rodolphe Saadé et l’état saoudien.

Il suggérait que la CMA CGM, présidée par Rodolphe Saadé, était bien plus qu’un simple sponsor pour l’OM. Le géant mondial de transport maritime préparerait en interne l'arrivée des Saoudiens à l'OM et que ce sponsoring maillot ne serait qu'une première étape dans ce processus. « Les négociations en coulisses sont enflammées », assurait-il. Cette théorie vient d’être confirmée par La Minute OM, qui assure que la CMA CGM est bien un partenaire stratégique dans le cadre de la vente OM en œuvrant en coulisses pour ramener des investisseurs très fortunés à Marseille.

Vente OM : Que cache le sponsoring de Rodolphe Saadé à Marseille ?

Le milliardaire marseillais Rodolphe Saadé chercherait-il ainsi à accélérer le processus de la vente OM ? Cette hypothèse n’est pas à exclure, d’autant plus que le montant du contrat de sponsoring conclu entre la CMA CGM et Marseille n’a pas été divulgué, ce qui a suscité diverses interprétations. Certains observateurs ont même fait le lien entre les récents investissements réalisés par l'OM sur le marché des transferts et la possible vente du club.

L'équipe dirigée par Pablo Longoria a recruté plusieurs joueurs de classe mondiale pendant la période estivale, ce qui a éveillé des soupçons quant à l'origine des fonds nécessaires pour ces acquisitions. Thibaud Vézirian a même suggéré que les investisseurs saoudiens étaient déjà impliqués dans le financement de l'OM, ce qui expliquait les dépenses conséquentes du club durant les mercatos précédents. Quoi qu’il en soit, toutes ces spéculations sont fondées sur plusieurs indices et événements, mais elles ne sont pas encore officielles. Frank McCourt reste le propriétaire actuel du club phocéen, et toute décision de vente de l’OM dépendra de ses intentions réelles et des négociations en cours.