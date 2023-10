Auteur d’un début de saison mitigé avec l’OM, le milieu de terrain Valentin Rongier est au cœur d’un manque de reconnaissance en France.

À l’été 2019, Valentin Rongier avait accepté de quitter le FC Nantes pour rejoindre l’Olympique de Marseille dans le but de passer un cap dans sa carrière et toucher au plus haut niveau. Mais ses débuts sous le maillot phocéen ne se sont pas passés comme il l’espérait, puisqu’il a subi la dure loi de la concurrence. Trimballé de poste en poste, Valentin Rongier était en grande difficulté sous l’ère Jorge Sampaoli.

OM : Valention Rongier est sous-coté en Ligue 1, selon Elye Wahi

Mais le milieu de terrain français a montré du caractère et a prouvé qu'il pouvait faire partie du projet de l’entraîneur argentin. Il a toujours répondu présent lorsqu’il était sollicité par Jorge Sampaoli et il est même devenu un pion incontournable à l’OM sous les ordres d’Igor Tudor la saison dernière. Après le départ de Dimitri Payet, l’ancien Nantais est devenu le capitaine de l’Olympique de Marseille. Et le changement d’entraîneur n’a pas eu d’incident majeur sur son statut à Marseille.

Malgré l’arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc marseillais, Valentin Rongier reste toujours un pion essentiel dans le onze de départ marseillais. Même s’il n’a toujours pas connu sa première convocation en Équipe de France. Ainsi, le joueur de 28 ans est-il sous-coté ? L’attaquant du RC Lens, Elye Wahi, a répondu par l’affirmative, en expliquant que le capitaine marseillais souffrait d’un certain manque de reconnaissance en Ligue 1.

« Le joueur le plus sous-côté dans le championnat ? Peut-être Valentin Rongier », a-t-il déclaré dans une interview accordée au site officiel de la LFP. Cette déclaration devrait tout de même faire plaisir à l’ancien Nantais, toujours prompt à aider son équipe à atteindre ses objectifs.