Un scénario improbable se prépare dans la vente OM. Frank McCourt pourrait bientôt vendre le club phocéen à l’Arabie Saoudite. Neymar Jr reviendrait alors en Ligue 1 sous le maillot de l’Olympique de Marseille.

Retour de Neymar en Ligue 1 après la Vente OM

La vente de l’OM à l’Arabie Saoudite est imminente et c’est de nouveau Thibaud Vézirian qui l’annonce. Le journaliste a clairement affirmé que les prochains duels entre le Qatar et l’Arabie Saoudite se joueront sur le sol français entre le PSG et l’OM. Si le club de la capitale appartient déjà au Qatar, l’OM lui ne devrait plus tarder à passer sous pavillon saoudien dans les prochaines semaines, selon le confrère.

« Premier duel Arabie Saoudite - Qatar remporté haut la main par l'Arabie Saoudite. Place aux prochains sur le sol français désormais » a déclaré Vézirian sur son compte X.

Justement, c’est cette rivalité entre le Qatar et l’Arabie Saoudite qui ouvre la porte à tous les possibles pour le club phocéen après sa vente. Cet été, les Saoudiens ont arraché Neymar Jr au PSG. Le brésilien évolue désormais à Al-Hilal FC où il gagne près de 300 millions d’euros de salaire sur deux ans, plus 80 000 euros à chaque victoire. Mais Neymar empocherait aussi 500k€ toutes les fois qu’il publie sur sa story des contenus favorables à l’Arabie Saoudite.

Ces beaux revenus n’ont pourtant pas fait oublier au brésilien le mauvais comportement des supporters du PSG à son égard. Alors qu’il était blessé et absent plusieurs mois, les fans du club de la capitale n’avaient pas hésité à débarquer devant son domicile pour exiger son départ du Paris SG. Cette démarche surréaliste a marqué Neymar qui ne perd aucune occasion de régler ses comptes avec le public parisien.

Le brésilien a bien des comptes à régler avec le PSG

Justement, en cas de vente OM aux saoudiens, une occasion royale lui sera donnée à Neymar de venir en Ligue 1 régler ses comptes en direct avec les supporters du PSG. Il pourrait alors intégrer l’effectif de l’Olympique de Marseille qui aura alors besoin d’une image forte pour marquer l’arrivée des Saoudiens à sa tête.

Une preuve de l’envie de Neymar d’en découdre avec le public parisien, sa publication après l’humiliante défaite du PSG par Newcastle 4-1. Il a publié un texte sur son profil après ce revers. Le brésilien, à l’occasion de la banale victoire de son club Al-Hilal FC en C1 d'Asie face à Nassaji Mozandaran (0-3), a posté pour les rivaux de l'Olympique de Marseille : « Ce n’est pas tous les jours qu’un athlète reçoit une standing ovation de la foule adverse ».

Pour le média brésilien Lance, le fait que Neymar ajoute ce qui suit est une réponse aux fans du PSG qui n'ont jamais respecté son talent : « Ce n’est pas le fruit du hasard que de voir son talent reconnu et vénéré aux quatre coins du monde. C’est le résultat d’un travail acharné, d’une recherche intense de défis et de la joie de faire ce que vous aimez ».

Très clairement, l'absence de Neymar et celle de Marco Verratti étaient perceptibles dans ce match européen. Les joueurs de Luis Enrique n'ont jamais vraiment pu inquiéter les Magpies. Rejoindre le prochain projet saoudien dans la cité phocéenne devrait être la meilleure occasion pour Neymar de solder ses comptes en live avec les supporters parisiens.