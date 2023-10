Dans un communiqué publié ce vendredi, le Stade Rennais s’est insurgé contre le traitement réservé par la Police espagnole à ses supporters à Villarreal.

Les supporters du SRFC pris à partie par les forces de l’ordre

Jeudi soir, sur la pelouse du stade de la Cerámica, le Stade Rennais a enregistré sa première défaite de la saison en Ligue Europa face à Villarreal (1-0), à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes. Les hommes de Bruno Genesio auraient pu revenir d’Espagne avec un match nul si Martin Terrier avait transformé le pénalty obtenu dans les dernières minutes de la rencontre. Mais avant le match, les quelques 1000 supporters qui ont accompagné les Rouge et Noir ont été pris à partie par les forces de l’ordre espagnoles. Dans un communiqué, le Stade Rennais a dénoncé les « comportements brutaux et intimidants » à l’encontre de ses supporters.

Le Stade Rennais s’indigne du traitement réservé à ses supporters à Villarreal

Au lendemain de sa défaite frustrante contre Villarreal, le SRFC a publié sur ses médias officiels un communiqué pour dénoncer les débordements survenus avant et pendant la rencontre et s'en prennent aux forces de l'ordre, coupables à leurs yeux de comportements disproportionnés contre leurs propres supporters.

« Au regard des nombreux témoignages collectés hier et ce matin, des observations des équipes de sécurité présentes sur place, le Stade Rennais FC exprime son indignation face au traitement subi par ses supporters hier avant le match et au cours de la rencontre opposant le Stade Rennais FC à Villarreal (5 octobre 2023). Plusieurs réunions préparatoires, avec les associations de supporters du SRFC, les instances européennes, et la police espagnole, validaient un regroupement à proximité de l’Estadio de la Cerámica dans l’optique de les encadrer en bonne intelligence.

L’atmosphère était particulièrement festive et bon enfant, sans aucune forme d’agressivité. Malgré cela, de 18h30 à 21h45, la communauté Rouge et Noir a été confrontée à des comportements brutaux et intimidants de certaines forces de l’ordre. Le Stade Rennais FC apporte son soutien à ses supporters qui se déplacent dans toute l’Europe pour soutenir les Rouge et Noir », écrit le président Olivier Cloarec.