En conférence de presse, Luis Enrique n'a pas tari d'éloges sur le Stade Rennais. Il estime que c'est l'adversaire parfait pour juger le niveau du PSG.

Le Stade Rennais, « une des meilleurs équipes de Ligue 1 » pour Luis Enrique

Un premier tournant dans la saison du Paris-Saint-Germain ? Après sa défaite humiliante contre Newcastle en Ligue des Champions (4-1), le club de la capitale veut se racheter auprès de ses supporters. Pour Luis Enrique, quoi de mieux que le Stade Rennais pour juger le niveau de son équipe. « Ils ont de la qualité individuelle de très haut niveau et plusieurs joueurs ont été mis au repos cette semaine pour être en bonne condition. C’est un match qui va nous placer dans une situation intéressante pour voir comment notre équipe est construite, j’ai très hâte » a-t-il confié en conférence de presse d'avant-match.

Si le SRFC est jugé comme l'adversaire parfait, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est son classsement. Sixième à un point du PSG (5ème, 12 pts) en Ligue 1, le club breton aura les mêmes ambitions : mettre la pression sur les leaders, et pourquoi pas grimper sur le podium à l'issue de la 8ème journée. La seconde, c'est parce que c'est l'une des bêtes noires du club francilien ces dernières années. « On a un peu de difficulté face à Rennes, surtout quand on va là-bas. Ça va être difficile, c’est une équipe qui peut se replier en défense et peut aller nous presser. Le résultat va conditionner leur attitude » a ajouté Luis Enrique.

Luis Enrique répond aux critiques sur ses choix contre Newcastle

Conscient que les supporters souhaitent une victoire impérative contre le SRFC, Luis Enrique est revenu sur les critiques le concernant après Newcastle. Nombre de ses choix ont été contestés, notamment celui de n'aligner que deux milieux de terrain dans son onze.

Le consultant Emmanuel Petit, qui a commenté le match pour RMC Sport, s'est aussi étonné de ne pas voir les Parisiens presser leurs adversaires en défense, eux qui « sont en difficulté derrière ». « Quand on fait des erreurs, ce sont des erreurs de tous » rétorque Luis Enrique. « Des fois ce sont les entraîneurs, des fois ce sont les joueurs. Mon travail en tant qu'entraîneur est de trouver la meilleure façon de jouer ». S'il a concédé une défaillance tactique, l'entraîneur espagnol a « bien aimé l'attitude » de son équipe, « sa personnalité ». Pas sûr qu'il tienne le même discours en cas de défaite à Rennes dimanche.