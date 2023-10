Après la débâcle à Newcastle, le coach du PSG Luis Enrique pourrait encore changer son système contre le Stade Rennais. Découvrez les compos probables.

PSG : Hakimi et Dembélé sur le banc contre le Stade Rennais ?

Dans l'obligation de l'emporter après deux matchs consécutifs sans victoires, Luis Enrique va devoir trouver la bonne formule pour aller s’imposer au Roazhon Park dimanche soir avec le Paris Saint-Germain. Après avoir évolué dans un 4-2-4, fortement critiqué suite au naufrage subit à St James’ Park (4-1), le technicien espagnol pourrait faire tourner après avoir utilisé beaucoup de cadres ces dernières semaines. En tout cas, L’Équipe révèle dans son édition du jour que Luis Enrique devrait procéder à des choix forts demain soir contre les hommes de Bruno Genesio.

En effet, le successeur de Christophe Galtier pourrait laisser sur le banc Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé, qui enchaînent les rencontres et paraissent de plus en plus épuisés, tout comme Milan Skriniar en défense centrale. Un scénario qui pourrait pousser l’entraîneur parisien à privilégier une équipe en 4-3-3 avec les retours de Nordi Mukiele et Danilo Pereira dans le onze de départ. En attaque, Gonçalo Ramos devrait également commencer en Bretagne. Entré en cours de jeu à Newcastle, Vitinha devrait retrouver sa place au milieu de terrain aux côtés de ses acolytes Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte. Par contre, Gianluigi Donnarumma devrait continuer à enchaîner dans les buts.

La compo probable du Stade Rennais

Gardien : Mandanda

Défenseurs : Assignon, Omari, Theate, Truffert

Milieux : Bourigeaud, Matic, Blas

Attaquants : Gouiri, Salah - Kalimuendo

Le onze possible du PSG à Rennes

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Mukiele, Marquinhos, Danilo, Hernandez

Milieux : Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha

Attaquants : Kolo Muani, Ramos, Mbappé.