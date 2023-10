Les statistiques des rencontres entre le Stade de Reims et l'AS Monaco promettent une confrontation palpitante ce samedi soir pour la 8e journée de Ligue 1. Les chiffres parlent, révèlent des tendances intrigantes et des défis à relever pour les deux équipes.

Stade Reims - As Monaco : qui changera la donne ?

Le Stade de Reims de Will Still a récemment montré une forme impressionnante contre l'As Monaco en remportant deux de ses trois derniers matches de Ligue 1 qui les a opposés, avec seulement une défaite. Cette série contraste fortement avec le passé, où Reims n'avait gagné qu'un seul de ses 20 précédents affrontements, avec 9 matchs nuls et 10 revers. Cependant, à domicile, le Stade de Reims a été muet lors de ses quatre derniers matches contre l'ASM, enregistrant deux matchs nuls et deux défaites. Les joueurs rémois pourraient égaler la plus longue série sans marquer à domicile contre un même adversaire, partagée avec le FC Metz et Nîmes.

Reims est actuellement sur une lancée positive grâce à ses deux dernières victoires en Ligue 1, contre Lille OSC et l'OL. S'ils venaient à s'imposer lors du prochain match contre Monaco, cela marquerait la première fois depuis février mars 2023 que Reims signe trois succès consécutifs dans l'élite du foot français.

De l'autre côté, Monaco est en feu sur le plan offensif cette saison, ayant marqué au moins 3 buts lors de cinq matches différents en Ligue 1. Aucune équipe des cinq grands championnats européens ne fait mieux. Cependant, l'As Monaco a également montré une certaine vulnérabilité en défense avec au moins 2 buts encaissés lors de chacun de ses cinq derniers déplacements en Ligue 1, soit 12 buts concédés. Cette série est la plus longue du genre depuis avril-août 2003.

Reims, après sa victoire sur Lyon lors de sa dernière réception, tentera de maintenir sa série de résultats à domicile en constante évolution. Le match à venir contre les joueurs d'Adi Hütter offre une occasion passionnante pour les deux équipes de mettre en avant leurs forces et corriger leurs carences.