Piste du PSG pour endiguer les blessures récurrentes de Nuno Mendes, le latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies, a lâché un indice sur son avenir.

Mercato PSG : Le Paris SG en pince pour Alphonso Davies

Récemment opéré à l’ischiojambier, Nuno Mendes va observer une période d’indisponibilité de quatre mois. Même si Lucas Hernandez dépanne impeccablement au poste d’arrière gauche, Luis Enrique aimerait plus utilisé l’international français de 27 ans dans la charnière centrale. L’entraîneur du Paris Saint-Germain aimerait donc voir débarquer lors des prochains mercatos un nouveau défenseur pour disposer d’un second latéral gauche de métier. D’après les informations obtenues par Ekrem Konur, le champion de France en titre surveille avec attention la situation d’Alphonso Davies.

À 22 ans, l’international canadien brille sous les couleurs du Bayern Munich et de grosses écuries fortunées veulent lé déloger de la Bundesliga. Outre le Paris SG, le Real Madrid et Manchester City seraient également sur les traces de l’ancien coéquipier de Lucas Hernandez. Troisième du Golden Boy en 2020 et membre de l'équipe type de l'année au même moment, Alphonso Davies pourrait donc être l’une des grosses attractions du prochain mercato estival et il semble que le principal concerné en soit bien conscient.

Le clan Alphonso Davies ouvre la porte au Real Madrid

Depuis le départ de Marcelo à l’été 2022, le Real Madrid peine à trouver un véritable héritier au poste de latéral gauche, Ferland Mendy étant trop souvent blessé et Fran Garcia ne donne pas satisfaction lors de ses entrées. Carlo Ancelotti utilise souvent Eduardo Camavinga pour dépanner à ce poste, mais l’international français de 20 ans est un milieu de terrain de formation et c’est dans ce secteur de jeu qu’il est vraiment à son aise.

Selon plusieurs médias espagnols, Alphonso Davies serait donc la principale cible de Florentino Pérez pour l’été prochain. Le quotidien AS indique dans ce sens que « le Real Madrid veut restaurer le caractère fort et omniprésent de ses arrières, et Davies est le meilleur que le marché ait à offrir. » Interrogé par le média 3655Scores Arabic, le représentant du défenseur du Bayern Munich a confirmé l’intérêt des Merengues.

« Il y a de l’intérêt, comme il y a un intérêt de la part de nombreuses équipes. Nous verrons ce qui se passera dans les mois à venir. Je suis sûr que Madrid pourrait être l’un des clubs qui souhaiteraient recruter Davies. Il a joué avec Alaba pendant 3 ans, ils sont amis, ils se parlent tout le temps en privé. Alphonso ne partage pas toutes les informations avec moi, mais je suis sûr que David aimerait jouer à nouveau avec lui. Peut-être qu’il l’a mentionné… ils sont amis », a expliqué Huoseh. Alors que le Real Madrid a proposé à Davies un contrat lucratif de 8 millions d’euros par saison, Manchester City serait prêt à aller encore plus loin avec une offre de 15 millions d’euros par saison. Le PSG est donc prévenu.