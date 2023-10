Malgré une grande frustration après le nul contre le FC Lorient, Alexandre Lacazette a retenu du positif. Notamment dans la tactique de Fabio Grosso.

OL : Alexandre Lacazette a apprécié les choix de Fabio Grosso

Et si ce match était une référence pour la suite de la saison ? En tout cas, il en a tout l'air. Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais a montré des signes d'amélioration contre le FC Lorient. Dernier au coup d'envoi, le club rhodanien a d'abord mené pour la première fois cette saison. Les Gones étaient les seuls des 5 grands championnats européens dans ce cas. Une première honte effacée. Mais ce n'est pas tout. À la mi-temps, les protégés de Fabio Grosso rentraient sur un score de 3-1 en leur faveur.

Le capitaine Alexandre Lacazette a inscrit un doublé... qui sera presque inutile. Presque, car l'OL ramène un point de ce match. Les Merlus sont parvenus à égaliser grâce à Eli Junior Kroupi (3-2, 54') et Darlin Yongwa (3-3, 79'). « Oui le coach a fait des choix forts. Le coach a confiance dans tout le groupe, sa composition montre que pour avoir sa place il faut le mériter. Ça va permettre à tout le monde de continuer à travailler, pour garder sa place pour ceux qui sont sur le terrain et pour ceux qui sont sur le banc, de continuer à travailler pour garder leur place » a réagi Lacazette au micro de Prime Video.

Alexandre Lacazette satisfait de sa prestation, Jean-Michel Aulas le félicite

Il ne manquait plus que la victoire. Auteur d'un bon match, Alexandre Lacazette a retrouvé des sensations qu'il n'avait plus connu depuis un bout de temps. « On a réussi à marquer des buts, c’est important c’est ce qui nous faisait vraiment défaut, ça nous fait du bien et on va s’appuyer dessus pour la suite » a retenu l'attaquant de 32 ans, préférant saluer l'esprit collectif.

S'il y en a bien un qui a suivi la rencontre, c'est Jean-Michel Aulas. L'ancien président de l'OL a salué la performance de l'avant-centre français, notamment son premier but qui a permis au club de mener. « But magnifique pour l’OL c’est parti et voilà Alex notre seigneur. Formidable. Allez l’OL » a-t-il écrit au moment de sa réalisation sur X. Si Lyon n'a pas gagné, Fabio Grosso a peut-être réussi à lui redonner une identité. Après 8 journées de Ligue 1, le club rhodanien passe dix-septième mais reste à 4 points du barragiste lorientais.